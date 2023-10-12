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الأردن يسيّر أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة

10/12/2023 4:25:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عبدالله ربيحات
عمان- قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية االدكتور حسين الشبلي إنه جرى، اليوم الخميس، تسيير أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى الأهل في قطاع غزة، مبينا أنّه ومنذ صدور التوجيهات الملكية السامية، بدأت الهيئة باتخاذ الإجراءات لتجهيز أولى الامدادات الطبية العاجلة لقطاع غزة، وتأمين المستشفيات والجهات العاملة في هذا المجال بمواد طبية وأدوية للوقوف بجانب الأهل في غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية وسلاح الجو والشركاء من القطاع الطبي.
وأكد في تصريحات لـ"الغد" أنّ المساعدات تضمنت أدوية وإسعافات بناء على الحالات والإصابات التي جرى التبليغ عنها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيّة هناك.
وحول ارسال طائرة أخرى، اكد الشبلي أنّ أي ارسال لمساعدات جديدة سيتم بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية والمصريّة الرسمية.
وجاءت هذه المساعدات تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الأردنية والقوات المسلحة الأردنية، سلاح الجو.
وتحمل الطائرة مواد طبية وأدوية، حيث ستتجه الطائرة وبالتنسيق مع السلطات المصرية الى مصر ومن ثم عبر معبر رفح الى قطاع غزة ليصار إلى تسليمها للجهات الطبية العاملة في القطاع، وذلك حسب الاحتياجات الأساسية والعاجلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية ومدّها بها لضمان استمرارية تقديم العلاجات والاسعافات ضمن الظروف التي يمر بها القطاع.
وكانت الهيئة فتحت باب استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 او من خلال المحافظ الالكترونية او من خلال كليك JHCOGAZA إضافة إلى إي فواتيركم ومن خلال موقعها الإلكتروني.

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت فيه اللجنة العليا للإعمار في فلسطين، والمكونة من نقابة المهندسين الأردنيين، ونقابة المقاولين الأردنيين، قد أطلقت أأمس حملة لجمع التبرعات للإيواء والاعمار لصالح دعم صمود اهلنا في قطاع غزة تحت عنوان غزة معا ننصرها.

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