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بلينكن قبيل توجهه إلى إسرائيل: سنحميها اليوم وغدا وكل يوم

10/12/2023 4:25:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل وتحميها في كل وقت.
وقال بلينكن في تصريح صحفي قبيل توجهه لزيارة "إسرائيل"، اليوم الخميس، "الولايات المتحدة تدعم إسرائيل. نحن نحميهم اليوم، وسنحميهم غدًا، وسنحميهم كل يوم. وسوف نقف دائما – بكل حزم – ضد الإرهاب".
وأضاف بلينكن "واشنطن مستعدة لإرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط إذا اقتضى الأمر. سنردع أي أحد يتطلع لشن أي عدوان ضد إسرائيل".
والاثنين، حذف بلينكن تدوينة نشرها عبر منصة "إكس" بعد محادثة أجراها مع نظيره التركي هاكان فيدان، شجع فيها دعوة تركيا (للمساهمة في إرساء) وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
ورغم حذف بلينكن لمنشوره من على منصة إكس، إلا أن البيان الصحفي الذي أدلى به ما زال موجودا على الموقع الرسمي للوزارة.
وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.-(الأناضول)

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