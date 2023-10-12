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ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال الإسرائيلي إلى 220

10/12/2023 4:25:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، أسماء جديدة لـ31 جنديا وضابطا قتلوا في المعارك مع حماس منذ اندلاعها فجر السبت.
وقال الجيش في بيان إنه سُمح بنشر أسماء 31 من قتلاه، وتم إخطار عائلاتهم.
وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 220 من بينهم 3 (ضابطان وجندي)، سقطوا الاثنين في مواجهات قرب حدود جنوب لبنان.
ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 3268 مصابا نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية الحرب فجر السبت.
وقالت الوزارة في بيان نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إن“443 جريحا دخلوا المستشفى حتى الساعة 11:30 مساء، 105 منهم في حالة خطيرة، والباقي في حالة متوسطة وخفيفة”.
وأضافت الوزارة“في المجمل، تم إجلاء 3268 جريحا إلى المستشفيات منذ بداية الحرب”.
وبلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1200، والمصابين 2900، بحسب ما أعلنت هيئة البث الرسمية، الأربعاء، بينما أفادت وزارة الصحة في غزة، بارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 1200 والمصابين إلى 5339، منذ فجر السبت، جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع.- (الأناضول)

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