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عدد القتلى الإسرائيليين يرتفع إلى 1300 و3300 جريح

10/12/2023 4:25:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفع عدد قتلى جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين سقطوا بالمواجهات مع االمقاومة الفلسطينية منذ السبت، إلى 1300 على الأقل والجرحى إلى أكثر من 3300، وفق إحصاء رسمي.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس: "قتل ما لا يقل عن 1300 شخص وجرح 3300 آخرين، من بينهم 28 في حالة حرجة و350 في حالة خطيرة".
وفي المقابل بلغ عدد القتلى الفلسطينيين 1100 على الأقل والجرحى بالآلاف منذ السبت، جراء استمرار المقاتلات الإسرائيلية بشن غاراتها على قطاع غزة، مخلفة دمارا هائلا بالمقدرات المدنية ونزوح مئات الآلاف من السكان.
وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم السادس على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.-(الأناضول)

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