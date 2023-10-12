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ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 1200

10/12/2023 4:25:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى قرابة 1200 والإصابات إلى 5600 بجراح مختلفة، وعدد النازحين من منازلهم، إلى أكثر من 338 ألف فلسطيني، في حين باتت مستشفيات القطاع في حالة إشغال تام.

وبحسب ما ذكرته وكالة "الأناضول"، اليوم الخميس، قال وكيل وزارة الصحة في غزة، يوسف أبو الريش: "بلغ عدد الشهداء حتى الآن قرابة 1200 وعدد الإصابات إلى نحو 5600"، لافتاً إلى أن "جل هذه الأرقام تعود لمدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ".

في شأن متصل، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، في تصريح صحفي: "المستشفيات في حالة إشغال تام لقدراتها السريرية، والجرحى والمرضى يفترشون الأرض جراء اشتداد العدوان الإسرائيلي".

وأضاف أن "استمرار قطع الاحتلال الإسرائيلي للكهرباء والمياه والوقود يشكل خطراً على حياة الجرحى والمرضى ويتسبب في كارثة صحية وبيئية وخيمة".

وحمّل القدرة "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الجرحى والمرضى بسبب إنهاكه للمنظومة الصحية وإضعاف قدراتها خلال الحصار والعدوان المتواصل على قطاع غزة".

وتابع: "الوضع الصحي بات لا يحتمل الصمت، ويجب التحرك العاجل لتوفير ممر آمن للإمدادات الطبية ومغادرة الجرحى والمرضى قبل فوات الأوان".

338 ألف نازح
من جانبه، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الخميس، إن عدد النازحين من منازلهم في غزة ارتفع إلى أكثر من 338 ألف فلسطيني، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وسبق أن أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مساء الأربعاء، أن أكثر من 220 ألف شخص في غزة لجؤوا إلى 88 مدرسة تابعة لها.

ودعا المسؤول الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة حمادة البياري، إلى "هدنة إنسانية قد تمكن عمال الإغاثة من تقييم الأوضاع"، واصفاً الوضع في القطاع بـ"الخطير للغاية".

وقال البياري: "المطلوب في المرحلة الحالية بالدرجة الأولى هو وقف لإطلاق النار، أو هدنة إنسانية، قد تُمكن عمال الإغاثة من تقييم الأوضاع، فنحن لم نستطع حتى اللحظة توفير بيئة آمنة لتقييم الأوضاع في الميدان".

وأوضح أن "محطة الكهرباء الوحيدة اضطرت إلى إيقاف عملياتها بسبب نقص الوقود. سيؤثر ذلك على حصول السكان على الخدمات كالصحة والمياه".

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