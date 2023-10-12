حرب غزة: أين نختبئ من الموت القادم من السماء؟

"مع كل قصف، نشعر أن زلزالا ضرب البيت، جسدي يرتعش بالكامل وأشعر بدقات قلبي المتسارعة بسبب الخوف"، هذا ما قالته نادية، ليس اسمها الحقيقي، إحدى سكان القطاع.

يوم الإثنين، استيقظت نادية على أصوات القصف داخل منزلها في الجزء القريب من شاطيء القطاع، وتقول عن ذلك: "بدأ القصف في الثامنة صباحا واستمر بلا توقف حتى منتصف الليل. لم يتوقف لثانية واحدة".

قالت نادية، التي تعتني بابنيها الصغيرين (أحدهما يبلغ من العمر خمس سنوات والآخر ثلاثة أشهر فقط)، إن بيتها الذي تعيش فيه كلفها ادخارا لسنوات. كانت وحدها مع طفليها تحت القصف في حين أن زوجها الذي يعمل طبيبا كان مشغولا بتقديم المساعدات الإنسانية للمصابين.

"ما الذي يجري. ومتى سينتهي؟" هذا هو السؤال الذي يطرحه ابنها الأكبر مع كل غارة جوية. ما تستطيع أن تقوله نادية لتهدئته هو أن "سماع صوت القصف يعني أن التفجير حصل قبلها بثوان قليلة جدا، ما يعني أنه شيء جيد لأنه لم يصبنا".

ليس من الضروري أن يعرف طفل في هذا العمر أمرا كهذا أو يفهمه، لكن بالنسبة لنادية، تعد هذه الطريقة الوحيدة لتهدئة ابنها الصغير في هذه الظروف.

أما ابنها الرضيع ذو الثلاثة أشهر، فقد أصيب بتشنجات بسبب أصوات التفجير ورفض تناول الحليب.

رفضت نادية، خلال الأيام الماضية، مغادرة منزلها الذي "لكل زاوية فيه ذكرى". لكن ليلة الإثنين، سمعت جيرانها يركضون على الدرج وهم يصرخون: "إجلاء! إجلاء!". ترددت الأم الشابة لبضع ثوان، وكان عقلها في حيرة ليقرر ما الذي ستأخذه معها، ثم انفجرت في البكاء من العجز والرعب. غادرت المبنى مع طفليها، لكنها قالت إنها لم تتمكن من التعرف على الحي لأن المباني المحيطة بالمبنى الذي تسكن فيه سويت بالأرض.

تحاول نادية الآن أن تشق طريقها بأمان إلى منزل والديها، لكنها تقول: "أين يمكنك الاختباء عندما يأتي الموت من السماء؟".

نادية وسكان غزة الآخرون الذين تحدثت معهم بي بي سي، يقولون إن حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع لم يسبق لها مثيل.





BBC "لا يوجد مكان آمن في غزة"

وفي حي الرمال الساحلي الراقي، كانت دينا البالغة من العمر 39 عامًا تحتمي من الغارات الجوية للاحتلال الإسرائيلي مع والدتها وأبيها وشقيقتها وابني أختها في الفيلا الخاصة. هذه المنطقة عادة ما تكون هادئة على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من وسط المدينة.

بعد ظهر يوم الإثنين، بدأت الأسرة تسمع صوت قصف عنيف في محيط الحي.

تقول دينا: "كنا نظن أننا آمنون في المنزل، لكن فجأة ودون سابق إنذار، تحطمت النوافذ، وتحطمت الأبواب وتطايرت. وسقطت أجزاء من السقف حول رؤوسنا".

تضيف دينا إنهم بقوا داخل المنزل المتضرر، بعد أن أصيبوا بالصدمة، بعد ست غارات جوية أخرى ضربت المنطقة.

وبمجرد أن أصبح الوضع أكثر هدوءًا، فرت دينا وأفراد عائلتها للنجاة بحياتهم، تاركين كل شيء وراءهم. ركضوا إلى المستشفى حيث عولجوا من إصاباتهم - تقول دينا إنهم محظوظون لأن جروحهم لم تكن عميقة.

وعندما عادوا إلى المنزل ليأخذوا أمتعتهم، كان قد سوي بالأرض بالكامل. وهم يقيمون الآن بشكل مؤقت مع عائلة أخرى، ولا تزال دينا تحاول التعافي من صدمة "فقدان منزلنا وذكرياتنا والمكان الذي كنا نشعر فيه بالأمان".

وتضيف: "لا يوجد مكان آمن في غزة".

المستشفيات تكافح من أجل إنقاذ الأرواح

وفي مستشفى الشفاء، وهو أكبر مستشفى في القطاع المكتظ بالسكان، يقول رئيسه الدكتور محمد أبو سليمة إن "الوضع رهيب".

ويضيف: "لقد قُتل ما لا يقل عن 850 شخصًا وأصيب أكثر من 4000 آخرين".

ويقول إن المستشفى يعتمد على المولدات الكهربائية منذ انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع، وليس لديهم سوى ما يكفي من الطاقة للاستمرار في العمل لمدة ثلاثة أيام أخرى.

ومع إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن فرض حصار كامل على غزة، أصبحت مياه الشرب نادرة داخل المستشفى. ويقول الدكتور أبو سليمة إنهم يمنحون الأولوية الآن لاستخدام المياه النظيفة فقط "للحالات الحرجة" بينما اضطروا إلى إغلاق أقسام أخرى في المستشفى للمساعدة في إنقاذ الأرواح.

لا يخشى الطبيب على سلامة مرضاه فحسب، ولكن أيضًا على موظفيه - ويقول إن سيارات الإسعاف قد تم استهدافها وقُتل طبيب وهو في طريقه إلى المستشفى.

ووفقا لوكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، فقد تزايدت وتيرة النزوح الجماعي بسرعة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفر أكثر من 187,000 من سكان غزة من منازلهم بحثًا عن ملجأ.

ومع استمرار القصف العنيف، تمكنت الوكالة من إيواء 137,500 شخص، لكنها تشعر بالقلق من أنها ستصل قريباً إلى طاقتها الاستيعابية.

محال فارغة

كان إسحاق، 27 عاماً، يعيش مع والدته المسنة وأبيه وزوجة أخيه وأطفالها الخمسة في حي الشجاعية. وبعد أن قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبلاده إنهم مقبلون على "حرب طويلة وصعبة" في أعقاب هجمات حماس يوم السبت، توقع إسحاق وعائلته ما سيأتي.

جمعوا ممتلكاتهم الأكثر قيمة، وحمل كل منهم حقيبة صغيرة، ولجأوا إلى وسط المدينة.

وفي طريقهم، حاولت الأسرة المكونة من 20 شخصًا تخزين مواد الإعاشة الأساسية ، لكن المتاجر كانت شبه فارغة بالفعل حيث هرع العديد من سكان غزة للتخزين بمجرد علمهم بهجمات يوم السبت.

وانتهى بهم الأمر بالاختباء من الغارات الجوية في أحد المباني السكنية في وسط المدينة، مع عائلات أخرى.

يقول إسحاق: "بقينا هناك لمدة 48 ساعة بدون كهرباء أو ماء". ثم تلقى مساء الاثنين رسالة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المبنى في منتصف الليل.

"كل ما استطعنا رؤيته من حولنا هو حطام المباني".

وساروا شمال وسط المدينة إلى إحدى المناطق السكنية الأكثر هدوءًا عادة، لكنهم سرعان ما رأوا أن "معظم المباني قد سويت بالأرض" هناك أيضًا.

ظل إسحاق وعائلته مختبئين لأكثر من 12 ساعة في الطابق الأرضي السفلي المظلم من مبنى مدمر جزئيًا مع 10 عائلات أخرى.

ويقول: "نعيش في خوف مطلق مما ستحمله لنا الساعات المقبلة وندعو جميعا من أجل السلامة". ما زالوا لا يعرفون ماذا يفعلون أو إلى أين يتجهون بعد ذلك.

(لم يرغب أي من المساهمين الذين تحدثت معهم بي بي سي في استخدام صورهم).