غزة: هربنا من الغارات في الثانية صباحا وسط صراخ الأطفال

غارة إسرائيلية على أحد أبراج غزة

نفد الوقود في محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة. وأخذت المواد الطبية والغذائية في التناقص، بعد ليلة أخرى هرع فيها الناس إلى الشوارع هربا من الغارات المتواصلة.

في الثانية صباحا من يوم الأربعاء ضرب أحد الجيران على باب بيتي وطلب مني أن أغادر حالا لأني شقتي مستهدفة.

وتواصلت غارات الطيران الإسرائيلي لليوم السادس.

وأصبح سكان غزة البالغ عددهم 2.3 ملايين في حالة من اليأس، إذ لا حيلة لهم في مغادرة الإقليم الضيق الذين يعيشون فيه.



"هل شنَّ طفلي الحرب عليكِ يا إسرائيل؟" غزة: كيف تحقق فريق بي بي سي من هوية معالم رئيسية دمرها القصف في القطاع؟

وتقول السلطات إن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع توقفت عن العمل نهائيا يوم الأربعاء في الثانية ظهرا.

وقطعت قوات الاحتلال الإسرائيلية الاثنين الإمدادات الأساسية من بينها الوقود عن قطاع غزة المحاصر برا وبحر وجوا، عقب هجمات مسلحي حركة حماس.

وبسبب غياب شبكة كهرباء، فإن غزة تعتمد في توفير حاجاتها من الطاقة على المولدات، ولكن ليس بمقدروها استيراد الوقود أو المولدات، لأنها تحت حصار إسرائيلي منذ عقدين تقريبا.

ولا أمل الآن في مغادرة غزة، بعدما أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر، وأرغمت الحكومة المصرية على إغلاق معبرها الوحيد مع غزة وسط الغارات الإسرائيلية.

حاولت إخراج عائلتي، لأنه لا أحد يعرف ما الذي سيحدث هنا مستقبلا، ولكن الأمر مستحيل.

في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، أيقظت أبنائي الثلاثة، أخذنا عدة الطوارئ واتجهنا صوب المستشفى.

ولكن عندما وصلنا إلى هناك، كان المئات يسدون المدخل، فهم أيضا كانوا يبحثون عن ملجأ يقضون فيه الليلة.

وكان الأطفال يصرخون وهم يجرون في الشارع وقد غلبهم النعاس والصواريخ تحلق فوق رؤوسهم.

وفي صباح الأربعاء، قالت حماس إن 30 استشهدوا في الغارات الليلية. وبلغ عدد شهداء غزة في الغارات الإسرائيلية أكثر من 1000 شخص.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أصاب 450 هدفا في غزة في 24 ساعة الأخيرة.

وبدأت الغارات بعدما عبر مقاتلو حماس الحدود مع إسرائيل وشنوا سلسلة من الهجمات على مواقع ومستوطنات هناك فقتلوا 1200 إسرائيليا على الأقل. ويعتقد أن المقاتلين أسروا 150 شخصا في الهجمات.

وفرض الاحتلال الإسرائيلي الاثنين حصارا "تاما" على غزة، قررت بموجبه قطع الكهرباء والغذاء والماء والوقود عن القطاع. وبدأت تبعات هذا القرار تظهر الآن.

والتقيت الثلاثاء امرأة في مركز تجاري تفتش في رفوفه عن الحليب لرضيعها. لم تبق لها إلا نصف زجاجة، ولكن المتجر كان خاليا.

ويعتمد 80 في المئة من سكان غزة على الإعانات الإنسانية، حتى قبل بدء الحرب الأخيرة. وقالت وكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة إن مليون شخص على الأقل لم يتناولوا وجباتهم الغذائية منذ يوم السبت.

وطالبت منظمة الصحة العالمية بفتح ممر إنساني إلى القطاع. ولكن المدنيين هنا لا أمل لديهم بأن ذلك سيحدث.

وقال الطبيب البريطاني الفلسطيني، غسان أبو ستة، في تصريح لبي بي سي إن المنظومة الصحية ستنهار خلال أسبوع، ما لم يسمح بدخول الإعانات.

"جمع الأسرة مشغولة، والمرضى الذي بحاجة إلى جراحة لا يمكنهم إجراء العمليات لأنهم غرف الجراحة تعمل حاليا بكامل طاقتها".

وأضاف أن هذا الهجوم الأكثر فتكا منذ أن بدأ يعمل في غزة منذ 40 عاما.

وقال أيضا: "لأن الناس يصابون في بيوتهم، فنسبة 30 إلى 40 في المئة منهم أطفال. وعائلات بكاملها تأتي إلى المستشفى وقد أصيبوا جميعهم. أثناء الحرب تسعى إلى تسريح المرضى باسرع وقت لتوفير الأسرة، ولكن هذه العائلات تركت بيوتا مهدمة، فلا يمكنك إرسالها إلى الشارع".

وقال قادة حماس إنه لا تفاوض على مبادلة الأسرى بالغذاء والدواء، ولا تفاوض مع إسرائيل بينما القطاع يتعرض للغارات.

وتقول منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن الحصار ينتهك القانون الدولي. ونددت وكالات الأمم المتحدة أيضا بعمليات القتل التي نفذتها حماس، وطالبتها بتحرير "الرهائن" الذين تحتجزهم.

وتقول إسرائيل إنها لا تستهدف المدنيين في غزة. ولكن الناس هنا يشعرون بإن قطع الكهرباء والماء والغذاء والوقود عن 2.3 ملايين شخص عقاب جماعي.

ويعرف أهل غزة الحروب، ولكنهم يجدون هذا مختلفة عن سابقاتها.