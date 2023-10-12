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هيئة الاتصالات تشارك في المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي

10/12/2023 4:25:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شارك رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان في فعاليات المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي، والذي عُقد في مدينة الرياض/ المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 1-5/10/2023 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وبمشاركة واسعة مما يقارب190 دولة، إضافة إلى عدد من وزراء وقادة الاتحاد ورؤساء شركات رائدة في القطاع البريدي.
المؤتمر جاء لبحث تطوير أعمال الخدمات البريدية، وتعزيز دورها التنموي في ترسيخ معايير الاستدامة بمختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية ومناقشة فرص التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في الاتحاد، واستعراض التوجهات والآراء والإستراتيجيات المبتكرة لتوظيف التقنيات المتقدمة والحديثة في تطوير الخدمات والمنتجات البريدية وترسيخ نفعها وفائدتها على القطاعات ذات العلاقة.
من جانب آخر، ركز المؤتمر على موضوعات محورية منها : " تعزيز التكامل والمشاركة من خلال بناء منظومةٍ بريدية تتوحدّ فيها الجهود لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وتقديم مفهوم المنظومة البريدية الواحدة وقدرتها على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نطاق عالمي" .
المهندس السرحان أكد خلال مشاركته في المؤتمر أن الأردن قام بعدد من الإجراءات التي من شأنها الحد من انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة من خلال استخدام الطاقة البديلة في عدد من منشآت البريد ، بالإضافة إلى حث شركات البريد بإجراء تحديثات في أسطول النقل الخاص بها بحيث تعمل بالطاقة الكهربائية قدر الإمكان.
من جهة أخرى ، تحفظ المهندس السرحان خلال مشاركته في المؤتمر على قرار رفع مساهمات جميع الدول النامية لصالح المكتب الدولي وذلك لانخفاض نسبة تأثيرها في التلوث البيئي مقارنة بالدول الصناعية، لافتا إلى ضرورة دراسة أن يكون رفع نسبة هذه المساهمات على الدول الصناعية لا على الدول النامية لأن الدول الصناعية تساهم بقدر أكبر في انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة على البيئة .
وعلى هامش التقائه بعدد من الشخصيات البارزة لبحث سبل التعاون بين عدة دول أعضاء في الاتحاد، أعرب السرحان عن امتنانه العميق لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة للمؤتمر وحسن التنظيم موضحًا بأن المملكة الأردنية الهاشمية مؤخرًا كانت من ضمن الدول التي رشحت المملكة السعودية لأن تكون منظمة للمؤتمر، وأضاف أن استضافة المملكة العربية السعودية للمؤتمر يدل على ما تتمتع به من مقومات حضارية مكنتها من أن تكون محركًا فاعلًا للأحداث على المستوى الإقليمي والدولي، وأن تتميز بعلاقاتها الخارجية مع الدول على أساس من الاحترام والتعاون المشترك.

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