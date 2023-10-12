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رجال الأعمال الأردنيين تطلق حملة لدعم الأشقاء في غزة

10/12/2023 4:25:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أشارت جمعية رجال الأعمال الأردنيين في بيان صحفي اليوم عن إطلاق حملة تبرعات مالية لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة وذلك من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية، ودعت الجمعية مجتمع الأعمال الأردني إلى المساهمة في الحملة التبرعية وذلك تقديراً للتضحية الكبيرة التي يقدمها إخواننا في فلسطين الأبية في الدفاع عن المقدسات الدينية وحقهم في وطنهم، وتعزيزاً لدور القطاع الخاص في مساندة القضية الفلسطينية.

كما وأكدت الجمعية على أن ما يمر به الشعب الفلسطيني من قتل وتخويف من قبل قوات الإحتلال الصهيوني هو امتداد لمعاناة إمتدت لسنوات عديدة عكست قصة كفاح عظيمة للشعب الفلسطيني الصامد والشامخ وهو ما يجعل القضية الفلسطينية قضية عربية يتوجب علينا جميعاً الدفاع عنها بجميع الوسائل والطرق المتاحة.

كما ويدين مجتمع الاعمال الاردني العدوان الإسرائيلي السافر على الأهل في قطاع غزة وما نتج عن ذلك من آثار تدميرية وخسائر في الأرواح وأكدت الجمعية على ضرورة تكاتف الجهود على المستوى العربي والإقليمي والدولي من أجل وقف هذا العدوان المتكرر والذي يلحق الألم والأسى بالشعب الفلسطيني الشقيق.

مطالبةً بأخذ موقف واضح وحاسم لوقف هذه الإعتداءات كما ودعت الجمعية المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية والتعاون في سبيل إيقاف هذه الإعتداءات والانتهاكات المستمرة ووضع حد لهجمات قوات الاحتلال التخريبية.

كما وشددت الجمعية على ضرورة تطبيق القرارات الدولية والامتثال اليها خاصة ما أصدره مجلس الأمن الدولي والمتضمن وقف أعمال الإرهاب والتخريب والعنف الممارس بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم المادي وايصال الغذاء والكهرباء والماء إلى قطاع غزة بأسرع وقت.
كما وأكدت الجمعية على وقوف مجتمع الأعمال الأردني خلف القيادة الهاشمية ودعم جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ومواقفه الحازمة ضد أي انتهاكات في حق الشعب الفلسطيني الصامد.

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