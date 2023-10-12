شركة Linksys الرائدة في مجال الخصوصية تؤكد التزامها بالحفاظ على مستوى الخصوصية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--يسرَّ شركة Linksys ، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصال المنزلي والمكاتب الصغيرة، أن تعلن في بيان توجيهي عن إضافة تحديثات جديدة لتعهد الخصوصية الشامل الخاص بها. وقد ظلت شركة Linksys تتصدر مشهد السياسات التقدمية المتعلقة بحماية البيانات والمعلومات الشخصية لعملائها، وتواصل إيلاء أولوية قصوى للحفاظ على للخصوصية والأمان عبر الإنترنت.

يُعدَّ التأكد من أمان البيانات والمعلومات الشخصية أثناء تصفُّح الإنترنت أمرًا بالغ الأهمية. ونظرًا لأن العالم أصبح أكثر اتصالاً وتتم مشاركة المزيد من البيانات عبر الإنترنت، فمن الطبيعي أن نتأكد من الحفاظ على خصوصية وأمان المعلومات الشخصية والأنشطة عبر الإنترنت.* وفي ظل الانتشار الرهيب للاتصال عالي السرعة، ستتصدر مسألة الخصوصية عبر الإنترنت المشهد بشكلٍ أكبر.

ووفقًا لأحد التقارير الصادرة من Reuters ، زاد حجم الأنشطة التي تتم عبر الإنترنت بشكل ملحوظ خلال فترة تفشي الوباء، وبما أن معظم الأشخاص يقضون معظم وقتهم في تصفُّح الإنترنت، زادت أيضًا مخاطر اختراق البيانات، وتهديد الأمن السيبراني، والتصيُّد الاحتيالي، والتهديدات الأخرى. وهذا يجعل سياسة الخصوصية الشاملة الخاصة بشركة Linksys في الطليعة: تُعدَّ حماية البيانات مسألة تتزايد أهميتها باستمرار، وتواصل شركة Linksys إيلاء الأولوية للاستمتاع بتجربة أكثر أمانًا وسلامًا عبر الإنترنت لعملائها.

"تعمل شركة Linksys باستمرار لضمان أمان بيانات العملاء. "أولويتنا الأولى هي أن يحصل كل عميل لدى شركة Linksys- بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه في العالم - على تجربة آمنة عبر الإنترنت" حسبما صرَّح Jonathan Bettino، الرئيس التنفيذي لشركة Linksys.

هذا يعني أن شركة Linksys لا تعهد للقيام بما يلي:



تتبُّع تطبيقاتك أو أنشطتك عبر الإنترنت بيع معلوماتك الشخصية

بما أن شركة Linksys شركة تستقبل "الاشتراكات"، فإن عملاء Linksys دائمًا ما يقررون ما إذا كانوا يريدون تلقِّي رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية التسويقية. إذا كان العميل يريد إزالة اسمه من قائمة التسويق، يمكنه إلغاء الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني أو إرسال كلمة "إيقاف" في رسالة نصية، وستتم إزالة اسمه على الفور.

الميزات والفوائد الإضافية



لا تتبُّع للمواقع الإلكترونية: لا تتبَّع منتجات وتطبيقات شركة Linksys المواقع الإلكترونية التي تزورها أو تجمع معلومات حول المحتوى الذي تشاهده على الإنترنت، ولا تتتبَّع استخدامك للتطبيقات أو الأنشطة عبر الإنترنت.

لا تتبُّع لنشاطك: لا تحتوي منتجات وتطبيقات شركة Linksys على ملفات تعريف ارتباط للتتبُّع أو الإعلانات.

لا بيع أو مشاركة لمعلوماتك الشخصية: لا تبيع شركة Linksys معلوماتك الشخصية، ولا تشارك معلوماتك الشخصية لأغراض تسويقية.

الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني والنصوص: Linksys هي شركة تستقبل "الاشتراكات"، مما يعني أنك تقرر ما إذا كنت تريد تلقَّي رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية التسويقية. أمان معزز: تظل الأجهزة آمنة بفضل التحديثات الأمنية التلقائية، وتوفُّر شبكة منفصلة للضيوف، وميزات متقدمة إضافية يمكن الوصول إليها عبر تطبيق Linksys.

يمكنك قراءة المزيد من المعلومات حول تعهد الخصوصية في شركة Linksysهنا .

نبذة عن شركة Linksys

في Linksys، نُصمِّم البساطة حتى لا تتعرَّض لأي موقف تعقيد أبدًا. Linksys هي علامة تجارية رائدة تحتفل بمرور 35 عامًا على نشر الابتكار في مجال الاتصال المنزلي والمكاتب الصغيرة. إزاء وجود العديد من الأولويات التي تحظى بأهمية في الصناعة، تقدم Linksys منتجات بسيطة وسريعة وموثوقة وبأسعار معقولة للمنزل والمكاتب الصغيرة حيث يتم اتباع مبدأ "لا داعٍ لتكنولوجيا المعلومات".

*نقل المعلومات عبر الإنترنت ليس آمنًا بنسبة 100%. لاتباع سياسات الخصوصية في شركة Linksys، فإنها تنصح عملائها بما يلي: (1) توخَّ الحذر عند استخدام أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة العامة؛ (2) توخَّ الحذر عند استخدام أي جهاز كمبيوتر أو جهاز قد يتمكن مستخدمون غير مصرح لهم باستخدامه؛ و(3) إنشاء كلمات مرور قوية وفريدة لشبكتك المنزلية. لا تستطيع شركة Linksys منع مشكلات الخصوصية والأمان التي ينشئها المستخدم.

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