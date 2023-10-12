شركة Linksys الرائدة في مجال الخصوصية تؤكد التزامها بالحفاظ على مستوى الخصوصية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--يسرَّ شركة Linksys ، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصال المنزلي والمكاتب الصغيرة، أن تعلن في بيان توجيهي عن إضافة تحديثات جديدة لتعهد الخصوصية الشامل الخاص بها. وقد ظلت شركة Linksys تتصدر مشهد السياسات التقدمية المتعلقة بحماية البيانات والمعلومات الشخصية لعملائها، وتواصل إيلاء أولوية قصوى للحفاظ على للخصوصية والأمان عبر الإنترنت.
يُعدَّ التأكد من أمان البيانات والمعلومات الشخصية أثناء تصفُّح الإنترنت أمرًا بالغ الأهمية. ونظرًا لأن العالم أصبح أكثر اتصالاً وتتم مشاركة المزيد من البيانات عبر الإنترنت، فمن الطبيعي أن نتأكد من الحفاظ على خصوصية وأمان المعلومات الشخصية والأنشطة عبر الإنترنت.* وفي ظل الانتشار الرهيب للاتصال عالي السرعة، ستتصدر مسألة الخصوصية عبر الإنترنت المشهد بشكلٍ أكبر.
ووفقًا لأحد التقارير الصادرة من Reuters ، زاد حجم الأنشطة التي تتم عبر الإنترنت بشكل ملحوظ خلال فترة تفشي الوباء، وبما أن معظم الأشخاص يقضون معظم وقتهم في تصفُّح الإنترنت، زادت أيضًا مخاطر اختراق البيانات، وتهديد الأمن السيبراني، والتصيُّد الاحتيالي، والتهديدات الأخرى. وهذا يجعل سياسة الخصوصية الشاملة الخاصة بشركة Linksys في الطليعة: تُعدَّ حماية البيانات مسألة تتزايد أهميتها باستمرار، وتواصل شركة Linksys إيلاء الأولوية للاستمتاع بتجربة أكثر أمانًا وسلامًا عبر الإنترنت لعملائها.
"تعمل شركة Linksys باستمرار لضمان أمان بيانات العملاء. "أولويتنا الأولى هي أن يحصل كل عميل لدى شركة Linksys- بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه في العالم - على تجربة آمنة عبر الإنترنت" حسبما صرَّح Jonathan Bettino، الرئيس التنفيذي لشركة Linksys.
هذا يعني أن شركة Linksys لا تعهد للقيام بما يلي:
بما أن شركة Linksys شركة تستقبل "الاشتراكات"، فإن عملاء Linksys دائمًا ما يقررون ما إذا كانوا يريدون تلقِّي رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية التسويقية. إذا كان العميل يريد إزالة اسمه من قائمة التسويق، يمكنه إلغاء الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني أو إرسال كلمة "إيقاف" في رسالة نصية، وستتم إزالة اسمه على الفور.
الميزات والفوائد الإضافية
لا تتبُّع للمواقع الإلكترونية: لا تتبَّع منتجات وتطبيقات شركة Linksys المواقع الإلكترونية التي تزورها أو تجمع معلومات حول المحتوى الذي تشاهده على الإنترنت، ولا تتتبَّع استخدامك للتطبيقات أو الأنشطة عبر الإنترنت.
لا تتبُّع لنشاطك: لا تحتوي منتجات وتطبيقات شركة Linksys على ملفات تعريف ارتباط للتتبُّع أو الإعلانات.
لا بيع أو مشاركة لمعلوماتك الشخصية: لا تبيع شركة Linksys معلوماتك الشخصية، ولا تشارك معلوماتك الشخصية لأغراض تسويقية.
الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني والنصوص: Linksys هي شركة تستقبل "الاشتراكات"، مما يعني أنك تقرر ما إذا كنت تريد تلقَّي رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية التسويقية.
أمان معزز: تظل الأجهزة آمنة بفضل التحديثات الأمنية التلقائية، وتوفُّر شبكة منفصلة للضيوف، وميزات متقدمة إضافية يمكن الوصول إليها عبر تطبيق Linksys.
يمكنك قراءة المزيد من المعلومات حول تعهد الخصوصية في شركة Linksysهنا .
نبذة عن شركة Linksys
في Linksys، نُصمِّم البساطة حتى لا تتعرَّض لأي موقف تعقيد أبدًا. Linksys هي علامة تجارية رائدة تحتفل بمرور 35 عامًا على نشر الابتكار في مجال الاتصال المنزلي والمكاتب الصغيرة. إزاء وجود العديد من الأولويات التي تحظى بأهمية في الصناعة، تقدم Linksys منتجات بسيطة وسريعة وموثوقة وبأسعار معقولة للمنزل والمكاتب الصغيرة حيث يتم اتباع مبدأ "لا داعٍ لتكنولوجيا المعلومات".
*نقل المعلومات عبر الإنترنت ليس آمنًا بنسبة 100%. لاتباع سياسات الخصوصية في شركة Linksys، فإنها تنصح عملائها بما يلي: (1) توخَّ الحذر عند استخدام أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة العامة؛ (2) توخَّ الحذر عند استخدام أي جهاز كمبيوتر أو جهاز قد يتمكن مستخدمون غير مصرح لهم باستخدامه؛ و(3) إنشاء كلمات مرور قوية وفريدة لشبكتك المنزلية. لا تستطيع شركة Linksys منع مشكلات الخصوصية والأمان التي ينشئها المستخدم.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
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