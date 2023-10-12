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ليلى عبداللطيف في مواجهة: لست منجمة ولا علاقة لي بالمنظمات السرية

10/12/2023 4:16:19 AM
(MENAFN- Al Watan) برز اسم ليلى عبداللطيف في وسائل التواصل الاجتماعي بعد حريق الحمدانية بالعراق، وهجوم كتائب الأقصى على إسرائيل، وأثارت جدلا كبيرا حول حقيقة وقيمة ما تقوله، هل هي منجمة أم عرافة أم متبصرة، أم أنها أقرب إلى الدجل وطرح توقعات عامة يمكن أن تصدق على أي أحد أو أي حادثة تحدث في الدنيا، وبعضها قد لا يحدث، وهناك من يرى أن متابعيها أو الجهات التي تقف خلفها هي التي تملي عليها ما تقوله لأهداف غير معلومة، وهي مجرد واجهة تنقل ذلك، وتقوم هذه الجهة بربط توقعاتها بأي حادثة تحدث في أي مكان، ومن ذلك حريق عرس الحمدانية الذي حدث بسبب ألعاب نارية وخلف أكثر من 123 وفاة، مع أن كل ما قالته هو: ((خبر صادم ينتشر في حفل زفاف، وهذا الخبر سيحول أجواء الفرح إلى أجواء حزن وعزاء))، وقالت عن عملية طوفان الأقصى: ((أكبر هجوم على العدو الإسرائيلي، وستسبق هذه العملية خلال السنوات القادمة الكثير من الأحداث والإشارات والدلائل التي سترسم على باب هذا الانفجار الكبير، كما سنرى المعارك تشتد والحروب تقترب من كل الخطوط الحمراء حتى تصل إلى الساحل الإسرائيلي)).
سيدة التوقعات
الوطن التقت بليلى عبداللطيف التي ذكرت أن هذا هو أول لقاء تجريه معها وسيلة إعلامية سعودية، وأن المملكة العربية السعودية تحتل مكانة كبيرة في قلبها ووجدانها، وتبدي سعادتها بوصفها بأنها سيدة التوقعات، ولكنها ترفض وصفها أن تكون متنبئة أو تستخدم التنجيم والتاروت مستشهدة بعبارة (كذب المنجمون ولو صدقوا)، وتصر أنها صاحبة إلهام فقط وهذا الإلهام هو موهبة من رب العالمين، مشيرة إلى أنها ليست الوحيدة التي لديها هذا الإلهام، فهناك الكثير من لديهم الحاسة السادسة، أو هذا الإلهام، ولكن هي بشكل خاص لديها ذلك منذ أن كان عمرها 12 عاما، ولكن ليلى تنكر بعد ذلك علاقة موهبتها بالحاسة السادسة، وتقول: الحاسة السادسة لدى الجميع حتى الحيوانات، لكن لدي إلهام أو رؤية تخطر في تفكيري أو حلم عبر منامي، ثم تعود مرة أخرى وتتساءل: هل هذا إلهام يعود للحاسة السادسة أو العين الثالثة أو الجلاء البصري؟ حينما رأيت رؤية 11 سبتمبر، حيث حلمت بطائرات تصطدم، وكان أحد يقول لها في أعظم دولة بالعالم بأمريكا، لأنه تم سؤالها في مصر من قبل عماد الدين أديب وتم نشر ذلك، ومن بعده تم التحقيق معها من قبل سي آي إيه، ولما شاهدوا إرشيفي أن عندي مثل الرؤية أو الإحساس سألوني ماذا سيحصل بعد ذلك.
محض الصدفة
تنكر ليلى أن توقعاتها تحدث بمحض الصدفة، وتقول: أنا منذ التسعينات حينما كان عمري 12 عاما وأنا أتوقع وتتحقق تلك التوقعات، هل هذا يعتبر من محض الصدف؟ لأن هذه الصدف تحدث دائما، ألا تعد ذلك شيئا غريبا؟ على سبيل المثال حينما حددت وتوقعت زلزال اليابان بأنه سيكون على 9 درجات، كما توقعت زلزال تركيا سوريا والمغرب، وأنا أحدد بأي بلد، وأيضا حينما قلت أرى أناس يرتدون الأسود على قصر الحريري قبل وفاته بعام، وفي عام 2000م قلت حرب الأمريكان على العراق ولا أشوف الرئيس صدام حسين في العراق هل هذه صدفة؟ (الحرب كانت عام 2003). وعن بداياتها تقول: حينما كنت مقيمة في جدة اكتشفني شيخ اسمه مصطفى الرفاعي وهو الذي قال أن الالهام الذي لدي يمكن أن أكون ورثته عن والدي محمد عبد النبي عبد اللطيف وهو شيخ أزهري توفي لما كان عمري 7 سنوات، وأكدت أن والدها كان لديه الهام حيث كان يقول أشياء وتحدث، ونحن 7 أخوة 3 بنات وانا الوحيدة التي تمتلك هذه الموهبة الربانية وحيرت الكثير من الشيوخ ولم يعرفوا سببا لذلك.
منظمات سرية
عن الهجوم والاتهامات التي وجهت لها على وسائل التواصل بأن هناك منظمات سرية تعد لها السيناريو المعد مسبقا وما ليلى سوى قارئ للنص المكتوب وواجهة تحت ستار التوقعات بدليل أنها تقرأ من ورقة حرفا حرفا ولا ترفع عينها عن الورقة، ردت ليلى: استخدام الورق احترام للمشاهد وحتى تعرف كيف تقوم بسرد أفكارها بطريقة مرتبة واستخدام الورق ليس مقتصر عليها فهناك السياسيون والصحافيون والمحاورون في البرامج جميعهم يستخدمون الورق، مشيرا أنها تجري المقابلات التليفزيونية لأكثر من ساعة ونصف من الطبيعي أنها تعتمد على الورق لسرد توقعاتها المكتوبة والتي أعدتها سابقا قبل اجراء المقابلات والحوارات عبر القنوات الفضائية.
نسبة حدوث التوقعات
تقول إن توقعاتها لا تحدث دائما بل تحدث بنسبة 80 %، وأنا مثلي كأي شخص أتابع القنوات الفضائية وخاصة العربية وأتابع الأخبار ولكن لا أستند على هذه الاخبار بل استند على إلهامي، وعن أن توقعاتها كلها عامة وفضفاضة تنطبق على أي حدث يقع في هذا العالم الكبير الذي يعيش فيه نحو 8 مليار نسمة، وهناك من يربط بين توقعاتها العامة وبين الأحداث التي تقع في أي مكان في العالم، طلبت أن نعود لتوقعاتها بالصوت والصورة ورصد ما تم تحققه من توقعات أدلت بها سابقا بالاسم والتاريخ والحدث والمكان، وقالت: بالفعل هناك اكثر من 200 دولة حول العالم ولكن دائما أقوم بوضع الأسماء والتواريخ وليس بالإيحاء مثل ما توقعت للقيادي الروسي فاغنر بالاسم والتاريخ وما سيحدث معه، هل هذا ينطبق على ملايين البشر اكيد لا فأنا هنا أدلي بالاسم.
السعودية على قمة الإنجازات
أخيرا ذكرت ليلى عبداللطيف توقعاتها للسعودية في عام 2024 فقالت: أرى السعودية تتربع على قمة الإنجازات الاقتصادية والإنمائية والسياحية وعلى صعيد علاقاتها الخليجية والعربية والدولية، وأرى المملكة أمام أكبر المشاريع الاستثمارية في العالم، ويقبل عليها مستثمرون من دول كبرى مثل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، أرى أن السعودية ستكتشف آثار مخزونة في باطن الأرض وستعرض الآثار القيمة في متحف بالمملكة، (هذه كلها أمور تحققت بالفعل ويعرفها العالم بالأرقام)، وأرى إدراج علاج للعمى في السعودية وسيتم معالجة المكفوفين به في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض.

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