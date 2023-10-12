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رضا الطرفين لا ينفي جريمة التحرش

10/12/2023 4:16:19 AM
(MENAFN- Al Watan) نشط هاشتاق #المتحرش_ اليمني في منصة (X) ، حيث بدأت قصة الهاشتاق بعد أن رصدت كاميرات المراقبة أحد المتحرشين لحظة ملامسته يد امرأة سعودية بينما كانت تتحدث مع موظفة أخرى بإحدى المحال التجارية، وتصدر المقطع وسائل التواصل الاجتماعي الأمر الذي أثار حنق رواد هذه المنصات مطالبين بمعاقبة المتحرش على فعلته.


وقال أحد الأشخاص معلقا على الواقعة عبر حسابه في (X) :"‏لماذا يعتبر في مقطع حالة تحرش بينما في مقطع آخر يُعتبر مزح بين الزملاء ؟؟ هل الأفعال و اللمسات بين الزملاء تخضع لتقييم المشاهد ثم إصدار الأحكام أم أن اسلوب الفاعل هي من تحكم ، كل المقاطع تتشابه في الموضع والحركات".
الأمر الذي دعا أحد السيدات بالرد قائلة:"اشرحوا له وش معنى التحرش واضح خلايا الدماغ قدراتها محدودة".
وعن الأفعال التي تندرج ضمن جرائم التحرش وماهيّة العقوبات تواصلت ( الوطن) مع مؤسس مجموعة العدالة للمحاماة والإستشارات المحامي هشام جعفر الفرج الذي أوضح أنه بحسب المادة الأولى من نظام مكافحة جريمة التحرش والصادر بموجب مرسوم ملكي فإن كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت تعتبر تحرشا.
فالعبرة بالمدلول الجنسي للقول أو الفعل أو الإشارة ومساسها بجسد أو حياء الضحية.
وحول إمكانية عدم الشكوى أو إيقاع العقوبات إن كان التحرش حدث برضا الطرفين أكد الفرج بأنه لا يُعتدّ برضا المجني عليه أو تنازله عن الشكوى ولا يلزم أن يشتكي المجني عليه من الأساس لتحريك الدعوى ضد المتحرش , بل أن الشكوى تُقبل من أي شخص اطلع على حالة التحرش, مع الحفاظ على سرية المعلومات.
*السجن والغرامة
وأشار الفرج إلى أن عقوبة جريمة التحرش هي السجن 5 سنوات والغرامة 300 ألف ريال أقصى عقوبة للمتحرش في مكان العمل، وفسر ذلك قائلا: نص النظام على العقوبة المشددة للمتحرشين ليصل السجن حتى 5 سنوات والغرامة حتى300 ألف ريال في عدة حالات منها في حال وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
وفصّل الفرج حالات التشديد كالتالي:
- إذا كان المجني عليه طفلاً.
- إذا كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- إذا كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
- إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
- إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
- إذا كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.
- إذا وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
وفي حال لم تنطبق أي من الحالات المذكورة آنفا فإن العقوبة تصل إلى للسجن حتى سنتين والغرامة حتى 100 ألف ريال.
وأشار الفرج إلى إضافة عقوبة (التشهير) للعقوبات المذكورة آنفا بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية.
ونوّه أن جميع من يشارك في التحرش سواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة يعاقبوا بنفس عقوبة الجاني، وكذلك من يشرع في جريمة التحرش يعاقب بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقررة للجريمة.

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