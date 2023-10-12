الخطوط الجوية النرويجية تلغي رحلة لإجلاء رعايا من إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) أوسلو/PNN ألغت الخطوط الجوية النرويجية، اليوم الخميس، رحلة كانت مخططة لإجلاء رعايا من تل أبيب إلى أوسلو، بسبب نقص الغطاء التأميني.

وكان من المقرر أن تجلي شركة الطيران نرويجيين ورعايا من دول أخرى في شمال أوروبا تقطعت بهم السبل في إسرائيل مساء اليوم الخميس، وتم تأجيل الرحلة بالفعل بعد أن كان موعدها أمس الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان "السبب هو أن شركة التأمين التي تتعامل معها النرويجية وعدد من شركات الطيران الأخرى لم تعد تغطي الرحلات الجوية إلى تل أبيب".

وواجه قطاع الطيران في الأيام الماضية تحذيرا بشأن التغطية التأمينية في أعقاب شن حركة حماس هجوما على إسرائيل مطلع الأسبوع.

وقالت النرويجية إنها تعمل مع وزارة الخارجية النرويجية لإيجاد حلول أخرى.

وألغت الشركة يوم الثلاثاء الرحلات الجوية المنتظمة من العاصمتين السويدية والدنمركية إلى تل أبيب حتى 19 كانون الأول/ ديسمبر.

رويترز

