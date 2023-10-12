حالة الطقس: أجواء خريفية والحرارة حول معدلها السنوي العام

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN-
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء، اليوم الخميس، خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمة جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.
وغدا الجمعة: أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمة جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
أما السبت: أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمة جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
والأحد: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً تسبياً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاضا على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الليل وساعات الصباح الباكر.
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