حالة الطقس: أجواء خريفية والحرارة حول معدلها السنوي العام

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN-توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء، اليوم الخميس، خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمة جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة: أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمة جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما السبت: أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمة جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأحد: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً تسبياً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاضا على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الليل وساعات الصباح الباكر.