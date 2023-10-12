مؤسسات إعلامية بغزة تتوقف عن العمل بسبب العدوان

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- توقفت مؤسسات إعلامية في قطاع غزة، منذ مساء الأربعاء، عن العمل بسبب نفاد الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء فيها وانقطاع الانترنت بشكل شبه كامل عن القطاع.

وهناك مخاوف من تأثير ذلك مع مرور الوقت على توقف غالبية المؤسسات بما فيها الفضائيات العربية والدولية المهددة بنفس المصير.

وحذرت جهات من أن ذلك سيسمح للاحتلال بارتكاب مجازر دون أن يكشف عنها.

واستشهد ما لا يقل عن 7 صحفيين وأصيب عدد آخر في العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.



