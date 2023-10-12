مؤسسات إعلامية بغزة تتوقف عن العمل بسبب العدوان

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- توقفت مؤسسات إعلامية في قطاع غزة، منذ مساء الأربعاء، عن العمل بسبب نفاد الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء فيها وانقطاع الانترنت بشكل شبه كامل عن القطاع.
وهناك مخاوف من تأثير ذلك مع مرور الوقت على توقف غالبية المؤسسات بما فيها الفضائيات العربية والدولية المهددة بنفس المصير.
وحذرت جهات من أن ذلك سيسمح للاحتلال بارتكاب مجازر دون أن يكشف عنها.
واستشهد ما لا يقل عن 7 صحفيين وأصيب عدد آخر في العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
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