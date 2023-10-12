محللون وكتاب صحفيون في إسرائيل: نتنياهو وحكومته فشلوا

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /متابعة PNN / قال صحفيون ومحللون سياسيون كبار في وسائل الاعلام العبريةبما فيها المحسوبة والمحسوبين على اليمين الاسرائيلي ان حكومة نتانياهو تمثل حكومة الفشل الاكبر في تاريخ إسرائيل.

وفي هذا الاطار

كتب الكاتب في صحيفة "معاريف"، رون كوفمان مقالا انتقد فيه حكومة نتنياهو و وصفها بالفاشلة.

وقال كوفمان ان بنيامين نتنياهو يترأس حكومة الفشل ولا يعرفون ماذا يفعلون في ظل الوضع الحالي الذي هم السبب به .

واضاف ان الحكومة الحالية مارست الغطرسة الغبية، والكبرياء المتعجرف، وخدعت الجمهور الاسرائيلي وتفشل يوميا في معالجة ما يجري.

من ناحيته قال الكاتب في صحيفة "معاريف" العبرية، ران أدليست مقالا انتقد فيه اداء الجيش والحكومة الاسرائيلية.

وقال ادليست ان غارات الجيش على غزة لأجل الانتقام، وتعزيز ثقة الجمهور الذي يعاني من المخاوف.

وقال الكاتب ان نتنياهو غير مؤهل لإدارة الوضع الحربي، لأن الحقيقة المروعة أن عدة مئات من المقاتلين نجحوا في عملية محلية لتقويض الشعور بالأمن الوجودي لدى المستوطنين"



