محللون وكتاب صحفيون في إسرائيل: نتنياهو وحكومته فشلوا

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- Palestine News Network )
بيت لحم /متابعة PNN / قال صحفيون ومحللون سياسيون كبار في وسائل الاعلام العبرية
بما فيها المحسوبة والمحسوبين على اليمين الاسرائيلي ان حكومة نتانياهو تمثل حكومة الفشل الاكبر في تاريخ إسرائيل.
وفي هذا الاطار
كتب الكاتب في صحيفة "معاريف"، رون كوفمان مقالا انتقد فيه حكومة نتنياهو و وصفها بالفاشلة.
وقال كوفمان ان بنيامين نتنياهو يترأس حكومة الفشل ولا يعرفون ماذا يفعلون في ظل الوضع الحالي الذي هم السبب به .
واضاف ان الحكومة الحالية مارست الغطرسة الغبية، والكبرياء المتعجرف، وخدعت الجمهور الاسرائيلي وتفشل يوميا في معالجة ما يجري.
من ناحيته قال الكاتب في صحيفة "معاريف" العبرية، ران أدليست مقالا انتقد فيه اداء الجيش والحكومة الاسرائيلية.
وقال ادليست ان غارات الجيش على غزة لأجل الانتقام، وتعزيز ثقة الجمهور الذي يعاني من المخاوف.
وقال الكاتب ان نتنياهو غير مؤهل لإدارة الوضع الحربي، لأن الحقيقة المروعة أن عدة مئات من المقاتلين نجحوا في عملية محلية لتقويض الشعور بالأمن الوجودي لدى المستوطنين"
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