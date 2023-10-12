14 مليار دينار حجم العجز التجاري التونسي بنهاية سبتمبر الماضي
التاريخ
10/12/2023 4:01:34 AM
(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغ حجم العجز التجاري التونسي 14 مليار دينار بنهاية شهر سبتمبر الماضي.
وأوضحت بيانات جهاز الإحصاء التونسي – الصادرة اليوم الأربعاء – أن العجز التجاري دون احتساب قطاع الطاقة يسجل 6.3 مليار دينار.
أ ش أ
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