انخفاض استهلاك الفحم يهدد بتسريح 400 ألف عامل بحلول 2035

MENAFN - Al-Borsa News) من المتوقع أن يؤدى تخلى منظومة الطاقة عن الفحم إلى خفض وظائف عمال المناجم بما يعادل 100 وظيفة يومياً حتى عام 2035، معظمها فى الصين والهند.

وسيمحو إغلاق المناجم ما يقارب 15% من وظائف تعدين الفحم على مستوى العالم بحلول ذلك العام، بإجمالى 400 ألف وظيفة، وفقاً لتقرير حديث نشرته منظمة“جلوبال إنرجى مونيتور” هذا الأسبوع، ويُرجح ارتفاع هذا الرقم إلى نحو مليون وظيفة بحلول عام 2050، فيما يتحول العالم إلى توليد الكهرباء عبر طاقة الرياح والطاقة الشمسية الأقل تكلفة.

وتوضح خسارة الوظائف قدراً من التحديات الاجتماعية التى تواجهها الشركات والحكومات خلال تخلى العالم عن الوقود الأحفورى لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.

فيما أصبحت خسارة وظائف التعدين بسبب دورات الأتمتة والكفاءة والدورات السلعية قضية سياسية شائكة من الولايات المتحدة وأوروبا إلى أستراليا، حسب ما نقلته وكالة أنباء“بلومبرج”.

أكبر تسريحات فى الصين والهند

من بين الطرق المقترحة لتخفيف معاناة التسريح هو منح عمال المناجم السابقين الأولوية فى الوظائف الناتجة عن إغلاق المناجم، مثل العمل اللازم لإعادة تأهيل الأراضى وتخفيف الآثار البيئية بعد توقف عمليات التعدين، وفقاً للتقرير.

وتقول المنظمة إن الصين تنتج وتستهلك أكثر من نصف إنتاج الفحم العالمى، وهى موطن ما يزيد عن 1.5 مليون وظيفة بالمناجم، فيرجح أن تلغى مقاطعة شنشى وحدها أكثر من 240 ألف وظيفة بالمناجم حتى عام 2050.

وتضغط الحكومة الصينية على الشركات لاستبدال الروبوتات بعمال المناجم فى إطار خفض الكُلفة الاجتماعية لإغلاق المناجم فى المستقبل.

كما يُرجح أن تواجه“كول إنديا”، أكبر شركة تعدين تملكها الدولة وتنتج كمية من الفحم تفوق إنتاج أى شركة أخرى، أكبر أثر مؤسسى ناجم عن التسريحات، مع احتمال تسريح نحو 74 ألف عامل بحلول عام 2050، بحسب التقرير.

وفقاً لإفصاحات“كول إنديا” انخفض عدد العمال فى الشركة من 310 آلاف عامل فى عام 2017 إلى 240 ألف هذا العام، حيث يتراجع عدد العاملين بنحو 13 ألف إلى 14 ألف شخص سنوياً، ويُتوقع تسارع هذا المعدل نتيجة للتقاعد وإسناد العمل لجهات خارجية ما سيقلل التعيينات الجديدة، وفقاً لتصريحات مسؤولى الشركة.