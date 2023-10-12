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مصر تسدد 1.45 مليار دولار لصندوق النقد فى نوفمبر وديسمبر

10/12/2023 4:01:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) الدين الخارجى يتراجع 700 مليون دولار فى الربع الثانى


كشفت بيانات صندوق النقد الدولى أن مصر ستسدد نحو 1.45 مليار دولار من ديونها للصندوق النقد الدولى خلال شهرى نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وبحسب بيانات الصندوق ستسدد مصر فوائد ورسوم بقيمة 346.5 مليون دولار فى 1 نوفمبر، فيما ستسدد فى 9 من الشهر نفسه 216 مليون دولار من أقساط قرض التسهيل الممدد فى 2016، وفى 13 نوفمبر ستسدد نحو 335 مليون دولار.

ومن المنتظر أن تسدد مصر خلال ديسمبر المقبل نحو 314 مليون دولار على دفعتين من أقساط برنامج التسهيل الممدد، و238 مليون دولار اتفاق استعداد ائتمانى.

وسددت مصر نحو 1.456 مليار دولار لصندوق النقد منذ بداية العام بينها نحو 238 مليون دولار فى سبتمبرالماضى، فيما يتعين عليها سداد حوالى 6.4 مليار دولار خلال 2024.

واقترضت مصر نحو 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولى فى الفترة ما بين 2016 و2020 من خلال 3 برامج هى تسهيل ائتمانى ممدد وبرنامج تمويل طارئ وبرنامج استعداد ائتمانى، سددت منها نحو 4.7 مليار دولار ويتبقى نحو 15.3 مليار دولار قيد السداد.

من ناحية أخرى كشفت بيانات وزارة التخطيط، الثلاثاء، انخفاض الدين الخارجى لمصر بنحو 700 مليون دولار إلى 164.7 مليار دولار فى الربع الثانى من العام، مقابل 165.4 مليار دولار فى الربع الأول.

وخلال الربع الثانى، من العام الحالى سجل ميزان المدفوعات صافى سداد بقيمة 915 مليون دولار بعدما سددت مصر قروض متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 1.02 مليار دولار، فيما اقترضت 886 مليون دولار، وحصلت على تسهيلات موردين بقيمة 1.1 مليار دولار فيما سددت تسهيلات بقيمة 358 مليون دولار، وبلغ صافى الاقتراض من خلال التسهيلات قصيرة الأجل 1.5 مليار دولار، فيما ارتفعت الالتزامات الأجنبية على القطاع المصرفى بقيمة مليار دولار.

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