مصر تسدد 1.45 مليار دولار لصندوق النقد فى نوفمبر وديسمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) الدين الخارجى يتراجع 700 مليون دولار فى الربع الثانى
كشفت بيانات صندوق النقد الدولى أن مصر ستسدد نحو 1.45 مليار دولار من ديونها للصندوق النقد الدولى خلال شهرى نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وبحسب بيانات الصندوق ستسدد مصر فوائد ورسوم بقيمة 346.5 مليون دولار فى 1 نوفمبر، فيما ستسدد فى 9 من الشهر نفسه 216 مليون دولار من أقساط قرض التسهيل الممدد فى 2016، وفى 13 نوفمبر ستسدد نحو 335 مليون دولار.
ومن المنتظر أن تسدد مصر خلال ديسمبر المقبل نحو 314 مليون دولار على دفعتين من أقساط برنامج التسهيل الممدد، و238 مليون دولار اتفاق استعداد ائتمانى.
وسددت مصر نحو 1.456 مليار دولار لصندوق النقد منذ بداية العام بينها نحو 238 مليون دولار فى سبتمبرالماضى، فيما يتعين عليها سداد حوالى 6.4 مليار دولار خلال 2024.
واقترضت مصر نحو 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولى فى الفترة ما بين 2016 و2020 من خلال 3 برامج هى تسهيل ائتمانى ممدد وبرنامج تمويل طارئ وبرنامج استعداد ائتمانى، سددت منها نحو 4.7 مليار دولار ويتبقى نحو 15.3 مليار دولار قيد السداد.
من ناحية أخرى كشفت بيانات وزارة التخطيط، الثلاثاء، انخفاض الدين الخارجى لمصر بنحو 700 مليون دولار إلى 164.7 مليار دولار فى الربع الثانى من العام، مقابل 165.4 مليار دولار فى الربع الأول.
وخلال الربع الثانى، من العام الحالى سجل ميزان المدفوعات صافى سداد بقيمة 915 مليون دولار بعدما سددت مصر قروض متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 1.02 مليار دولار، فيما اقترضت 886 مليون دولار، وحصلت على تسهيلات موردين بقيمة 1.1 مليار دولار فيما سددت تسهيلات بقيمة 358 مليون دولار، وبلغ صافى الاقتراض من خلال التسهيلات قصيرة الأجل 1.5 مليار دولار، فيما ارتفعت الالتزامات الأجنبية على القطاع المصرفى بقيمة مليار دولار.
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