((بلتون المالية القابضة)) تخطط للمنافسة على رخصة التصنيف الائتمانى

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: الشركة اتفقت مع كريف لتزويدها بأنظمة الائتمان وتحليل الجدارة
كشفت مصادر مطلعة لـ((البورصة))، أن شركة بلتون المالية القابضة تدرس إمكانية المنافسة على رخصة شركة التصنيف الائتمانى التى طرحتها هيئة الرقابة المالية مؤخرًا.
وأضافت المصادر، أن الشركة لم تتقدم للهيئة للرقابة المالية بطلب الرخصة حتى الآن، ولاتزال فى طور الدراسة والتخطيط حيث تعاقدت مع شركة كريف العالمية لتزويدها بأنظمة الائتمان اللازمة وتحليل الجدارة، من خلال تابعتها شركة بلتون كابيتال.
وفى مطلع الأسبوع الجارى، وقعت شركة بلتون كابيتال اتفاق إطارى للشراكة مع مجموعة“كريف العالمية” المتخصصة فى أنظمة الائتمان ومعلومات الأعمال والتحليلات المالية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المتقدمة لتطوير الأعمال والخدمات المصرفية الرقمية.
وتشمل الاتفاقية التعاون بين الطرفين فى تصنيف الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة، وعلوم البيانات والتحليلات الفنية، وتقييم الجدارة الائتمانية، وقواعد بيانات الأعمال، فى جمهورية مصر العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضحت المصادر، أن الشركة تتنبى خطة استثمارية طموحة على مستوى جميع القطاعات والأنشطة التى تعمل بها، حيث تتسكمل باقة أنشطتها المالية غير المصرفية، إلى جانب اقتحام أنشطة جديدة، ولاسيما مراقبة التطورات وإعداد الدراسة للتقدم للمركزى للحصول على رخصة البنك الرقمى خلال الفترة المقبلة.
وأقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أغسطس الماضى، معايير المفاضلة بين طلبات الحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.
وبحسب بيان رسمى من الهيئة، سيتم فتح الباب للراغبين فى التقدم للحصول على رخصة واحدة جديدة لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، وذلك فى ضوء حاجة سوق رأس المال، على أن تتم المفاضلة بين طلبات الشركات المتقدمة للحصول على تلك الرخصة وفقاً للمعايير المرفقة لضمان أكبر قدر من الشفافية.
سيتم منح الشركات الراغبة فى التقدم للحصول على رخصة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية مهلة 3 أشهر من تاريخ نشر القرار، وذلك لتقديم طلباتها للهيئة.
وتلعب وكالات التصنيف الائتمانى دوراً حيوياً فى أسواق الأوراق المالية، وتسهم فى التخصيص الكفء لرؤوس الأموال بما يخدم الفرص الاستثمارية، وفقاً لعائدها ومخاطرتها، وذلك لكونها تقوم بتقييم وتصنيف جودة الأوراق المالية المختلفة المتداولة فى الأسواق المالية.
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