((بلتون المالية القابضة)) تخطط للمنافسة على رخصة التصنيف الائتمانى





كشفت مصادر مطلعة لـ((البورصة))، أن شركة بلتون المالية القابضة تدرس إمكانية المنافسة على رخصة شركة التصنيف الائتمانى التى طرحتها هيئة الرقابة المالية مؤخرًا.

وأضافت المصادر، أن الشركة لم تتقدم للهيئة للرقابة المالية بطلب الرخصة حتى الآن، ولاتزال فى طور الدراسة والتخطيط حيث تعاقدت مع شركة كريف العالمية لتزويدها بأنظمة الائتمان اللازمة وتحليل الجدارة، من خلال تابعتها شركة بلتون كابيتال.

وفى مطلع الأسبوع الجارى، وقعت شركة بلتون كابيتال اتفاق إطارى للشراكة مع مجموعة“كريف العالمية” المتخصصة فى أنظمة الائتمان ومعلومات الأعمال والتحليلات المالية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المتقدمة لتطوير الأعمال والخدمات المصرفية الرقمية.

وتشمل الاتفاقية التعاون بين الطرفين فى تصنيف الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة، وعلوم البيانات والتحليلات الفنية، وتقييم الجدارة الائتمانية، وقواعد بيانات الأعمال، فى جمهورية مصر العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت المصادر، أن الشركة تتنبى خطة استثمارية طموحة على مستوى جميع القطاعات والأنشطة التى تعمل بها، حيث تتسكمل باقة أنشطتها المالية غير المصرفية، إلى جانب اقتحام أنشطة جديدة، ولاسيما مراقبة التطورات وإعداد الدراسة للتقدم للمركزى للحصول على رخصة البنك الرقمى خلال الفترة المقبلة.

وأقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أغسطس الماضى، معايير المفاضلة بين طلبات الحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.

وبحسب بيان رسمى من الهيئة، سيتم فتح الباب للراغبين فى التقدم للحصول على رخصة واحدة جديدة لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، وذلك فى ضوء حاجة سوق رأس المال، على أن تتم المفاضلة بين طلبات الشركات المتقدمة للحصول على تلك الرخصة وفقاً للمعايير المرفقة لضمان أكبر قدر من الشفافية.

سيتم منح الشركات الراغبة فى التقدم للحصول على رخصة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية مهلة 3 أشهر من تاريخ نشر القرار، وذلك لتقديم طلباتها للهيئة.

وتلعب وكالات التصنيف الائتمانى دوراً حيوياً فى أسواق الأوراق المالية، وتسهم فى التخصيص الكفء لرؤوس الأموال بما يخدم الفرص الاستثمارية، وفقاً لعائدها ومخاطرتها، وذلك لكونها تقوم بتقييم وتصنيف جودة الأوراق المالية المختلفة المتداولة فى الأسواق المالية.