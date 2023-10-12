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السلع التموينية تعلن عن ممارسة لشراء القمح المستورد من جميع المناشئ

10/12/2023 4:01:32 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة القمح المستورد على أساس FOB من جميع المناشيء المدرجه بكراسة الشروط.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسبة ميرة إلى أن الشحن من 1 إلى 15 ديسمبر 2023 و/أو من 15 إلى 30 ديسمبر 2023.

وأكدت الهيئة ضرورة أن تقدم أسعار العروض FOB على اساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوم وكذلك على أساس السداد بتسهيلات موردين270 يوم. وتتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة(يجب تقديم السعرين).

وتابعت أن جلسة فض المظاريف والبت يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر الحالي .


أ ش أ

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