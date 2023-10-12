السلع التموينية تعلن عن ممارسة لشراء القمح المستورد من جميع المناشئ

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة القمح المستورد على أساس FOB من جميع المناشيء المدرجه بكراسة الشروط.
وذكرت الهيئة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسبة ميرة إلى أن الشحن من 1 إلى 15 ديسمبر 2023 و/أو من 15 إلى 30 ديسمبر 2023.
وأكدت الهيئة ضرورة أن تقدم أسعار العروض FOB على اساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوم وكذلك على أساس السداد بتسهيلات موردين270 يوم. وتتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة(يجب تقديم السعرين).
وتابعت أن جلسة فض المظاريف والبت يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر الحالي .
أ ش أ
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