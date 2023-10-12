منصور للتجزئة تشارك فى مبادرة خفض أسعار السلع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت مجموعة شركات منصور مشاركتها عبر شركة مترو ماركت للتجارة والتوزيع من خلال“سلسلة سوبر ماركت خير زمان” التابعة لها فى مبادرة خفض الأسعار والمقرر تنفيذها اعتبارا من 15 أكتوبر الجارى، ويشارك فيها عدد كبير من المصانع والشركات المصرية العاملة فى السوق المصرى.
وتعد سلسلة“خير زمان” من سلاسل تجارة التجزئة المصرية المشاركة فى المبادرة عبر 160 فرع من فروعها المنتشرة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية.
ومن المقرر أن تشمل المبادرة عددا كبيرا من السلع والمنتجات الأساسية، مثل الأرز والسكر والزيت ومنتجات الألبان والبقوليات، بالإضافة إلى العروض والتخفيضات التى تقدمها سلسلة“خير زمان”.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم تحديد سبع مجموعات سلع رئيسية، سيبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وتم التوافق على أنه بحد أقصى يوم السبت القادم ستكون كل المنتجات التى تخص هذه السلع قد شهدت تخفيضًا ما بين 15 إلى 25%، مؤكدًا أنه سيكون مُوضحا كتابة الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذه السلع هى: الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، مشيرًا إلى أنه تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجى الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.
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