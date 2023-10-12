منصور للتجزئة تشارك فى مبادرة خفض أسعار السلع

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت مجموعة شركات منصور مشاركتها عبر شركة مترو ماركت للتجارة والتوزيع من خلال“سلسلة سوبر ماركت خير زمان” التابعة لها فى مبادرة خفض الأسعار والمقرر تنفيذها اعتبارا من 15 أكتوبر الجارى، ويشارك فيها عدد كبير من المصانع والشركات المصرية العاملة فى السوق المصرى.

وتعد سلسلة“خير زمان” من سلاسل تجارة التجزئة المصرية المشاركة فى المبادرة عبر 160 فرع من فروعها المنتشرة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن تشمل المبادرة عددا كبيرا من السلع والمنتجات الأساسية، مثل الأرز والسكر والزيت ومنتجات الألبان والبقوليات، بالإضافة إلى العروض والتخفيضات التى تقدمها سلسلة“خير زمان”.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم تحديد سبع مجموعات سلع رئيسية، سيبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وتم التوافق على أنه بحد أقصى يوم السبت القادم ستكون كل المنتجات التى تخص هذه السلع قد شهدت تخفيضًا ما بين 15 إلى 25%، مؤكدًا أنه سيكون مُوضحا كتابة الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذه السلع هى: الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، مشيرًا إلى أنه تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجى الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.