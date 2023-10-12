الغرف التجارية تدرس إضافة سلع جديدة لمبادرة تخفيض الأسعار

MENAFN - Al-Borsa News) قال علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنه يتم دراسة إضافة سلع جديدة لمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج“على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية“صدى البلد”، أن السلع التي تم الإعلان عنها ضمن المبادرة لا يمكن التلاعب في أسعارها بسبب طباعة الأسعار عليها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم تحديد سبع مجموعات سلع رئيسية، سيبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وتم التوافق على أنه بحد أقصى يوم السبت القادم ستكون كل المنتجات التى تخص هذه السلع قد شهدت تخفيضًا ما بين 15 إلى 25%، مؤكدًا أنه سيكون مُوضحا كتابة الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذه السلع هى: الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، مشيرًا إلى أنه تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجى الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.