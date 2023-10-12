الغرف التجارية تدرس إضافة سلع جديدة لمبادرة تخفيض الأسعار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنه يتم دراسة إضافة سلع جديدة لمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج“على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية“صدى البلد”، أن السلع التي تم الإعلان عنها ضمن المبادرة لا يمكن التلاعب في أسعارها بسبب طباعة الأسعار عليها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم تحديد سبع مجموعات سلع رئيسية، سيبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وتم التوافق على أنه بحد أقصى يوم السبت القادم ستكون كل المنتجات التى تخص هذه السلع قد شهدت تخفيضًا ما بين 15 إلى 25%، مؤكدًا أنه سيكون مُوضحا كتابة الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذه السلع هى: الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، مشيرًا إلى أنه تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجى الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.
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