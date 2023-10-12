الحكومة تبدأ تسريع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج مقابل خفض الأسعار

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: الاتفاق مع المنتجين تضمن توفير الدولار لعمليات الاستيراد
كشفت مصادر مطلعة لـ((البورصة)) عن أن الحكومة بدأت تسريع وتيرة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الخاصة بمصنعى المنتجات الغذائية من الموانئ الأسبوع الجارى بعد الاتفاق مع المنتجين على مبادرة خفض الأسعار.
وقالت المصادر، إن الاتفاق مع الحكومة تضمن توفير الدولار للمصنعين لاستيراد المواد الخام من الخارج، إلى جانب التخليص الجمركى لمستلزمات الإنتاج الموجودة من الموانى، على أن يلتزم الصناع بخفض أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وتوجه عدد من الشركات المصنعة للمواد الأساسية بخفض أسعار منتجاتها لاسيما شركة جهينه للصناعات الغذائية التى قامت بتخفيض سعر ألبان بخيره باعتباره جزء أساسى من استهلاك المواطنين، فيما قامت“عبور لاند” للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار منتجاتها من الأجبان، والألبان ما بين 13 و15%، فيما أفصحت“دومتى” عن خفض أسعار منتجات الجبن الأبيض.
وجاءت تلك القرارات من الشركات المصنعة بعد قيام الحكومة بتحديد سبع مجموعات سلع رئيسة ستبدأ فى تخفيض أسعارها، بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وتتضمن سلع الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز.
وعقدت رئاسة الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية فى الأسواق وضبط الأسعار، بحضور محافظ البنك المركزى ووزراء التموين والمالية والزراعة والتجارة والصناعة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والأمين العام للاتحاد، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسئولى عدد من الغرف التجارية، وممثلى عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.
وقال مصطفى مدبولى مطلع الأسبوع الجاري:“سنعمل معا على أن تكون هناك وفرة فى مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم فى انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية”، وأضاف:“وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزى على توفير المكون الدولارى المطلوب، وسنتشارك معا فى وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية”.
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