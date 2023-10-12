الحكومة تبدأ تسريع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج مقابل خفض الأسعار





كشفت مصادر مطلعة لـ((البورصة)) عن أن الحكومة بدأت تسريع وتيرة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الخاصة بمصنعى المنتجات الغذائية من الموانئ الأسبوع الجارى بعد الاتفاق مع المنتجين على مبادرة خفض الأسعار.

وقالت المصادر، إن الاتفاق مع الحكومة تضمن توفير الدولار للمصنعين لاستيراد المواد الخام من الخارج، إلى جانب التخليص الجمركى لمستلزمات الإنتاج الموجودة من الموانى، على أن يلتزم الصناع بخفض أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وتوجه عدد من الشركات المصنعة للمواد الأساسية بخفض أسعار منتجاتها لاسيما شركة جهينه للصناعات الغذائية التى قامت بتخفيض سعر ألبان بخيره باعتباره جزء أساسى من استهلاك المواطنين، فيما قامت“عبور لاند” للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار منتجاتها من الأجبان، والألبان ما بين 13 و15%، فيما أفصحت“دومتى” عن خفض أسعار منتجات الجبن الأبيض.

وجاءت تلك القرارات من الشركات المصنعة بعد قيام الحكومة بتحديد سبع مجموعات سلع رئيسة ستبدأ فى تخفيض أسعارها، بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وتتضمن سلع الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز.

وعقدت رئاسة الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية فى الأسواق وضبط الأسعار، بحضور محافظ البنك المركزى ووزراء التموين والمالية والزراعة والتجارة والصناعة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والأمين العام للاتحاد، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسئولى عدد من الغرف التجارية، وممثلى عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.

وقال مصطفى مدبولى مطلع الأسبوع الجاري:“سنعمل معا على أن تكون هناك وفرة فى مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم فى انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية”، وأضاف:“وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزى على توفير المكون الدولارى المطلوب، وسنتشارك معا فى وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية”.