وزير الاتصالات يبحث مع وزير خارجية ليتوانيا تعزيز التعاون فى مجالات تكنولوجيا المعلومات

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غابرييليوس لاندسبرغيس وزير خارجية جمهورية ليتوانيا؛ حيث تناول اللقاء بحث تعزيز التعاون بين مصر وليتوانيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسبل جذب الاستثمارات الليتوانية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

جاء ذلك بحضور السفير كريم شريف سفير مصر فى الدنمارك والسفير غير المقيم لدى ليتوانيا، والسفير ارتوراس جايليوناس سفير ليتوانيا بالقاهرة.

وشهد اللقاء التباحث حول فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وليتوانيا فى مجال البنية التحتية للاتصالات، بالإضافة إلى التعاون وتبادل الخبرات للاستفادة من الفرص الواعدة التى تتيحها تكنولوجيا المعلومات.

كما تم تسليط الضوء على التعاون بين البريد المصرى ونظيره الليتوانى فى مجال تبادل الخدمات البريدية فى ضوء الاتفاقية التى تم توقيعها بين الجانبين فى مايو الماضى.

وخلال الاجتماع؛ أكد الدكتور عمرو طلعت حرص مصر على التعاون والشراكات الدولية وتبادل الخبرات وتبنى أفضل الممارسات فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون بين مصـر وليتوانيا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ موضحا التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى والجهود المبذولة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات.

ومن جانبه؛ أعرب وزير خارجية جمهورية ليتوانيا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع مصـر فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة موضوعات بناء القدرات، والأمن السيبرانى، والمجالات ذات الصلة.

هذا وقد تطرق الاجتماع إلى استعراض نتائج الزيارة التى قام بها الدكتور عمرو طلعت لدولة ليتوانيا فى أغسطس 2022 والتى عقد خلالها عددا من اللقاءات مع وزراء ومسئولين من القطاعين الحكومى والخاص للتباحث حول فتح آفاق التعاون فى مجالات التحول الرقمى، وبناء القدرات الرقمية، والأمن السيبرانى، واستخدام التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعى فى توفير حلول مبتكرة للقطاع الحكومى.

واتفق الجانبان على استكمال التعاون المشترك فى المجالات ذات الصلة على المستوى الثنائى والمتعدد الأطراف.





أ ش أ