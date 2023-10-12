العاصمة الإدارية توقع اتفاق لجذب مدارس Wycombe Abbey البريطانية الدولية - جريدة البورصة

وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اتفاقية مع شركة Wealth Management Company (WMC) ممثل مدارس Wycombe Abbey البريطانية والشركة الدولية للتعليم لإنشاء تحالف متخصص يدير مدرسة الحي الدبلوماسي والمدارس الدولية المزمع إنشائها في الشرق الأوسط وإفريقيا، في إطار خطط التحالف الاستثمارية في التعليم المتميز محلياً وقارياً والتي تبدأ بافتتاح أول فروع المدرسة الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وباتريك شيرنجتون، رئيس مجلس إدارة مجموعة Wycombe Abbey الدولية، والدكتور خالد القاضي رئيس مجلس إدارة شركة WMC، وذلك بحضور كل من قدسي رشيد نائب السفير البريطاني بالقاهرة، والدكتور محمد مكاوي رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للتعليم ولفيف من السفراء والشخصيات العامة ورجال الأعمال.

من جانبه قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية:“يشهد قطاع التعليم في مصر تقدمًا وتطورًا كبيراً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد على أنه منذ بداية فكرة إنشاء العاصمة الإدارية تم وضع خطط استثمارية على المستويين المحلي والإقليمي وتشمل التوسع في إدارة المدراس الدولية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف عباس أن الخطوة الأولى لإحداث طفرة فريدة من نوعها في قطاع التعليم في العاصمة هي إنشاء شركة بالتحالف مع شركة WMC والشركة الدولية للتعليم لإدارة مدرسة Wycombe Abbey في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية.

وأشار إلى أن مدرسة Wycombe Abbey مدرسة خاصة رائدة عالمياً في مجال التعليم بالمملكة المتحدة وهي من أعرق وأقدم المدارس على مستوى العالم حيث تمتلك خبرة لأكثر من 125 عام وتشتهر بنتائجها الأكاديمية المتميزة وأن مدارسWycombe Abbey اختارت العاصمة الإدارية الجديدة كمحطة ثالثة لها بعد الصين وهونج كونج وتأتي الاتفاقية مع المدرسة في إطار خطة استثمارات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على المستويين المحلي والإقليمي.

وأشار الي أن العاصمة الإدارية الجديدة تضم حالياً عدد من المدارس والجامعات الدولية لإحداث نهضة تعليمية متميزة وشاملة في قطاع التعليم.

من جانبه قال قدسي رشيد، نائب السفير البريطاني بالقاهرة:“نحن فخورين بالتواجد في العاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث أن Wycombe Abbeyهي إحدى العلامات التجارية القوية في مجال التعليم في بريطانيا، مضيفاً أن اتفاقية اليوم هي مجرد بداية لعصر تعليمي يبدأ من مصر والسفارة البريطانية جاهزة لتقديم كل الدعم ونتطلع لنرى الطلبة في المدارس”.

من جانبه أعرب بيتر وارن، رئيس مجلس مجموعة مدارس Wycombe Abbey عن سعادته بالتواجد في مصر وبتوقيع اتفاقية إنشاء فرع للمدرسة في العاصمة الإدارية الجديدة التي شهدت تطوراً ملموسا وكبيرا .

وأضاف أن تواجدنا في العاصمة الإدارية الجديدة من خلال شراكتنا مع WMC وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD يأتي في إطار توسعاتنا خارج المملكة المتحدة في مصر وعدد من الدول الإفريقية”.

من جانبه أشاد الدكتور محمد المكاوي، رئيس Wealth Management Company WMC بالعاصمة الإدارية الجديدة وبتوقيع الاتفاقية بيننا وبين مدارس Wycombe Abbey وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، مشيراً إلى أن مدرسة Wycombe Abbey هي مدرسة خاصة رائدة عالمياً في مجال التعليم في مدينة باكينجهامشير بالمملكة المتحدة وتدير أربعة مدارس دولية في الصين وهونج كونج.

وفي نفس السياق وقالت جو دانكن، مديرة مدرسة Wycombe Abbey:“تأسست المدرسة منذ أكثر من 125 عاماً في عام 1896 من قبل السيدة فرانسيس دوف.

والمدرسة معروفة بنتائجها المتميزة التي تتيح لطلبتها الحصول على أماكن في أفضل الجامعات حول العالم، ولديها خبرة كبيرة في تطوير المناهج الدراسية المتنوعة لإلهام طلبتها ليصبحوا قادة المستقبل وأن وجود فرع لمدرسة دولية كبيرة تعد من أهم المدارس الدولية في العالم، إلى جانب المدارس والجامعات الدولية الموجودة بالفعل في العاصمة الإدارية الجديدة يؤكد ثقة المؤسسات التعليمية الدولية والإقليمية والمحلية في العاصمة الإدارية الجديدة”.





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