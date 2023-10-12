((الرقابة المالية)) تحتفظ بعضويتها باللجنة التنفيذية لمنظمة مراقبى المعاشات

MENAFN - Al-Borsa News) احتفظت الهيئة العامة للرقابة المالية للمرة الخامسة على التوالى بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبى المعاشات وصناديق التأمين الخاصة ((IOPS))، للفترة بين العامين المقبلين، ممثلة لمصر فيها، حيث فازت فى انتخابات اللجنة التنفيذية التى جرت لاختيار أعضاء اللجنة من بين ممثلى 79 دولة الأعضاء بالمنظمة.

بحسب بيان من الرقابة المالية، من المقرر أن تنعقد الجمعية العامة للمنظمة خلال شهر أكتوبر الجارى وتستضيفها لجنة الإشراف على التأمين والمعاشات التقاعدية بدولة زيمبابوى بحضور وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشاركة عدد من قيادات الهيئات الرقابية والتنظيمية لصناديق التقاعد على مستوى العالم.

جدير بالذكر، أنه تم إنشاء المنظمة عام 2004 كمنتدى دولى للحوار حول السياسات الرقابية وتبادل المعلومات وكذلك توحيد المعايير الدولية فيما يتعلق بالرقابة على صناديق التأمين الخاصة، وتشجيع تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى الإشراف على صناديق المعاشات من أجل تحسين نوعية وفعالية الإشراف على تلك الصناديق.

تضم المنظمة فى عضويتها 79 دولة على مستوى العالم وتشكل اللجنة التنفيذية المختصة بإدارة شئون المنظمة من 15 عضواً من ضمنها مصر، وتختص اللجنة التنفيذية بوضع استراتيجية المنظمة ومتابعة تنفيذها ومتابعة تنفيذ المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء لتعزيز جهود التكامل والتعاون المشترك بما يحقق الاستقرار والشمول المالى وتحسين الأطر الرقابية والتنظيمية على صناديق التقاعد وفق أفضل الممارسات الدولية فى هذا المجال.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنَّ إدارة الهيئة تولى أهمية كبيرة بصناديق التأمين الخاصة، حيث تمتد الخبرة المصرية لحوالى 50 عاماً فى الرقابة عليها، وتدعم تطوير آليات العمل بها سعيا منها لمد المظلة التأمينية لمختلف فئات الشعب غير المشمولين بالتغطية التأمينية، وتعمل الهيئة على تعزيز قدرة صناديق التأمين الخاصة لجذب مزيد من المدخرات الوطنية والمساهمة فى تعزيز مستويات الشمول التأمينى وتطوير الهياكل الاستثمارية بما يدعم الفرص أمامها للتحول إلى مستثمر مؤسسى مؤثر يدعم الاقتصاد القومى، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار المالى والحوكمة الرشيدة لصناديق المعاشات بما يعود بالنفع على أعضاء تلك الصناديق فى ظل المتغيرات المالية والاقتصادية.

أوضح ((فريد))، أن الهيئة العامة للرقابة المالية عضو فى المنظمة الدولية لمراقبى المعاشات، حيث تتعاون المنظمة بشكل وثيق مع المنظمات الدولية الأخرى المشاركة فى تطوير سياسات الإشراف على المعاشات التقاعدية، بما فى ذلك منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والبنك الدولى والرابطة الدولية للضمان الاجتماعى الاتحاد الدولى لمراقبى التأمين وصندوق النقد الدولى، وتقوم الهيئة باتباع المبادئ التى وضعتها المنظمة، بهدف حماية مصالح أعضاء الصناديق والمستفيدين منها.

كما أن فوز مصر للمرة الخامسة على التوالى بعضوية اللجنة التنفيذية جاء تقديراً لدورها الفعال فى تطوير الأنظمة والبنية التشريعية المتعلقة بأنشطة صناديق التأمين الخاصة وحماية حقوق المتعاملين معها، حيث بلغ حجم أصولها نحو 141.9 مليار جنيه بنهاية عام 2022.