((أكسا مصر)) تستهدف 20% نمواً بأرباح وأقساط المجموعة خلال 3 سنوات





تستهدف مجموعة شركات أكسا فى مصر تحقيق 20% نموًا سنويًا بأرباح وأقساط الشركات التابعة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال عمر شلباية، الرئيس التنفيذى للمجموعة، إن استراتيجية النمو بشركات ((أكسا ـ مصر)) ترتكز على تطوير المنتجات المطروحة للعملاء والتوسع فى الشراكات التى تستهدف الوصول إلى شرائح مختلفة من أفراد ومؤسسات المجتمع.

أضاف ((شلباية))، على هامش المؤتمر الصحفى، الذى عقدته الشركة، الأربعاء، أن الحصة السوقية لشركات المجموعة حاليًا تصل إلى 10% من إجمالى أقساط سوق التأمين.

وأكد استمرار خطط أكسا الاستراتيجية فى النمو بالسوق المصرى لمضاعفة إيراداتها فى السنوات الثلاث المقبلة عبر استراتيجية ((الشباك الواحد)) لخدمة جميع شرائح العملاء بمحفظة متنوعة عبر قنوات توزيع مبتكرة.

ووفقاً لـ((شلباية))، حققت الشركة 21% نمواً بحصيلة أقساطها خلال العام المالى الماضى.

وكشف أن ((أكسا لتأمينات الحياة)) بصدد إبرام اتفاقية للتأمين البنكى مع بعض البنوك العاملة بالسوق قبل نهاية العام الحالى.

وبحسب ((شلباية))، تضم قائمة البنوك المتعاقدة مع المجموعة حاليًا بنوك التجارى الدولى، والأهلى المتحد ـ مصر، والعربى الأفريقى الدولى.

وذكر أن 80% من منتجات الحياة يتم توزيعها من خلال فروع البنوك المتعاقدة مع الشركة والتى تربطها معها شراكة تمتد لأكثر من 20 عاماً.

ووفقاً لـ((شلبابة))، تتيح الشركة لعملائها من الأفراد والشركات نحو 35 منتجاً متنوعاً بمختلف التغطيات التأمينية بنشاطى الممتلكات والحياة.

وذكر أن التغطيات التى توفرها الشركة تجمع بين تغطيات التأمين الطبى للأفراد والشركات بمختلف أنواعها وأحجامها، وبرامج الحماية والادخار، وتأمين السيارات إضافة إلى تأمينات الحياة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتأمين متناهى الصغر وغيرها.

جدير بالذكر، أن مجموعة شركات أكسا فى مصر بدأت أعمالها فى السوق المصرى منذ عام 2015، كإحدى شركات مجموعة ((أكسا)) العالمية.