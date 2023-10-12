((أكسا مصر)) تستهدف 20% نمواً بأرباح وأقساط المجموعة خلال 3 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((شلباية)): 10% الحصة السوقية للمجموعة من إجمالى أقساط التأمين حالياً
تستهدف مجموعة شركات أكسا فى مصر تحقيق 20% نموًا سنويًا بأرباح وأقساط الشركات التابعة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال عمر شلباية، الرئيس التنفيذى للمجموعة، إن استراتيجية النمو بشركات ((أكسا ـ مصر)) ترتكز على تطوير المنتجات المطروحة للعملاء والتوسع فى الشراكات التى تستهدف الوصول إلى شرائح مختلفة من أفراد ومؤسسات المجتمع.
أضاف ((شلباية))، على هامش المؤتمر الصحفى، الذى عقدته الشركة، الأربعاء، أن الحصة السوقية لشركات المجموعة حاليًا تصل إلى 10% من إجمالى أقساط سوق التأمين.
وأكد استمرار خطط أكسا الاستراتيجية فى النمو بالسوق المصرى لمضاعفة إيراداتها فى السنوات الثلاث المقبلة عبر استراتيجية ((الشباك الواحد)) لخدمة جميع شرائح العملاء بمحفظة متنوعة عبر قنوات توزيع مبتكرة.
ووفقاً لـ((شلباية))، حققت الشركة 21% نمواً بحصيلة أقساطها خلال العام المالى الماضى.
وكشف أن ((أكسا لتأمينات الحياة)) بصدد إبرام اتفاقية للتأمين البنكى مع بعض البنوك العاملة بالسوق قبل نهاية العام الحالى.
وبحسب ((شلباية))، تضم قائمة البنوك المتعاقدة مع المجموعة حاليًا بنوك التجارى الدولى، والأهلى المتحد ـ مصر، والعربى الأفريقى الدولى.
وذكر أن 80% من منتجات الحياة يتم توزيعها من خلال فروع البنوك المتعاقدة مع الشركة والتى تربطها معها شراكة تمتد لأكثر من 20 عاماً.
ووفقاً لـ((شلبابة))، تتيح الشركة لعملائها من الأفراد والشركات نحو 35 منتجاً متنوعاً بمختلف التغطيات التأمينية بنشاطى الممتلكات والحياة.
وذكر أن التغطيات التى توفرها الشركة تجمع بين تغطيات التأمين الطبى للأفراد والشركات بمختلف أنواعها وأحجامها، وبرامج الحماية والادخار، وتأمين السيارات إضافة إلى تأمينات الحياة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتأمين متناهى الصغر وغيرها.
جدير بالذكر، أن مجموعة شركات أكسا فى مصر بدأت أعمالها فى السوق المصرى منذ عام 2015، كإحدى شركات مجموعة ((أكسا)) العالمية.
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