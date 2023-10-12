((شنايدر إلكتريك)) توقع عقود تنفيذ أعمال صيانة منظومة الطاقة لأنفاق قناة السويس

وقعت شركة شنايدر إلكتريك، العاملة فى مجال التحول الرقمى لإدارة الطاقة والتحكّم الآلى، مع هيئة قناة السويس، عقد تنفيذ أعمال الصيانة لمنظومة الكهرباء والتحكم الآلى لأنفاق الهيئة (الإسماعيلية ـ بورسعيد ـ أحمد حمدى).

وأكد سيباستيان رييز، الرئيس الإقليمى لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربى، حرص الشركة على مواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية فى العديد من المشروعات الحيوية مثل، تطوير ورقمنة مراكز التحكم الآلى لوزارة الكهرباء، وتنفيذ مشروع مركز القيادة فى العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة البترول.

من جانبه، قال الدكتور حسن أحمد الفقى، مدير إدارة الأنفاق والكبارى بهيئة قناة السويس: نحرص على التعاون مع الشركات العالمية الرائدة فى مجال الصيانة، من أجل الحفاظ على سلامة وكفاءة أنفاق الهيئة التى تسهم فى تعزيز التنمية الاقتصادية والتجارية فى منطقة سيناء.

وتسهم خدمات ((شنايدر إلكتريك)) فى الحفاظ وحماية المعدات والمهمات واستمرار منظومة الطاقة الكهربية للعمل بكفاءة عالية داخل أنفاق هيئة قناة السويس والتى تعد أحد أهم المرافق الحيوية التى توليها الدولة المصرية أهمية كبرى.

ويضمن عقد الشراكة لهيئة قناة السويس الاستفادة من حلول شنايدر إلكتريك فى التعامل مع البنية التحتية ذات العمر الطويل والتى تصبح أكثر عُرضة للأعطال وتتطلب المزيد من أعمال الصيانة، وتسخر الشركة إمكانياتها الفنية لصيانة الشبكات الكهربائية فى الأماكن البعيدة أو التى يصعب الوصول إليها، كما ستوفر ((شنايدر إلكتريك)) العمالة للقيام بأعمال الصيانة خاصة فى وقت الأزمات بما يضمن تحسين كفاءة العمليات داخل مرفق أنفاق قناة السويس وتعزيز الاستدامة به.