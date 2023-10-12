((شنايدر إلكتريك)) توقع عقود تنفيذ أعمال صيانة منظومة الطاقة لأنفاق قناة السويس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة شنايدر إلكتريك، العاملة فى مجال التحول الرقمى لإدارة الطاقة والتحكّم الآلى، مع هيئة قناة السويس، عقد تنفيذ أعمال الصيانة لمنظومة الكهرباء والتحكم الآلى لأنفاق الهيئة (الإسماعيلية ـ بورسعيد ـ أحمد حمدى).
وأكد سيباستيان رييز، الرئيس الإقليمى لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربى، حرص الشركة على مواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية فى العديد من المشروعات الحيوية مثل، تطوير ورقمنة مراكز التحكم الآلى لوزارة الكهرباء، وتنفيذ مشروع مركز القيادة فى العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة البترول.
من جانبه، قال الدكتور حسن أحمد الفقى، مدير إدارة الأنفاق والكبارى بهيئة قناة السويس: نحرص على التعاون مع الشركات العالمية الرائدة فى مجال الصيانة، من أجل الحفاظ على سلامة وكفاءة أنفاق الهيئة التى تسهم فى تعزيز التنمية الاقتصادية والتجارية فى منطقة سيناء.
وتسهم خدمات ((شنايدر إلكتريك)) فى الحفاظ وحماية المعدات والمهمات واستمرار منظومة الطاقة الكهربية للعمل بكفاءة عالية داخل أنفاق هيئة قناة السويس والتى تعد أحد أهم المرافق الحيوية التى توليها الدولة المصرية أهمية كبرى.
ويضمن عقد الشراكة لهيئة قناة السويس الاستفادة من حلول شنايدر إلكتريك فى التعامل مع البنية التحتية ذات العمر الطويل والتى تصبح أكثر عُرضة للأعطال وتتطلب المزيد من أعمال الصيانة، وتسخر الشركة إمكانياتها الفنية لصيانة الشبكات الكهربائية فى الأماكن البعيدة أو التى يصعب الوصول إليها، كما ستوفر ((شنايدر إلكتريك)) العمالة للقيام بأعمال الصيانة خاصة فى وقت الأزمات بما يضمن تحسين كفاءة العمليات داخل مرفق أنفاق قناة السويس وتعزيز الاستدامة به.
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