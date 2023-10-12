افتتاح المستشفى السعودى الألمانى فى الإسكندرية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح المستشفى السعودى الألمانى الجديد بالإسكندرية.

حضر الافتتاح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس صبحى بترجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة“السعودى الألمانى الصحية”، والدكتور محمد أحمد حبلص، المدير الإقليمى لمستشفيات السعودى الألمانى بمصر وشمال إفريقيا.

وقام الدكتور مصطفى مدبولى بجولة تفقد خلالها جانباً من أقسام المستشفى للتعرف على تجهيزاته، التى تضمنت العيادات الخارجية، وقسم الأشعة المقطعية والأوعية الدموية، واستمع لشرح حول دور المستشفى السعودى الألمانى فى تقديم الخدمات الصحية من خلال فروعها بالوطن العربي.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات فى القطاع الصحي، وتقديم مختلف عوامل الجذب للقطاع الخاص فى هذا المجال الحيوي، بهدف الارتقاء بالخدمات الطبية وضمان صحة أفضل للمواطنين، كما أثنى رئيس الوزراء على دور المجموعة فى دعم الاستثمار الصحى بمصر.

من جانبه، اعتبر اللواء محمد الشريف، أن المستشفى الجديد سيمثل نقلة نوعية للرعاية الصحية فى محافظة الاسكندرية، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار تعاون مجموعة“السعودى الألماني” الصحية، مع مؤسسات الدولة لخدمة المواطن وتوفير خدمات صحية متميزة عالية الجودة.

وخلال الافتتاح قدم الدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمى لمستشفيات السعودى الألمانى بمصر وشمال إفريقيا، عرضاً شاملاً حول المستشفى السعودى الألمانى فى الإسكندرية الذى يحمل شعار“نرعاكم كأهالينا”، مشيراً إلى أن تصميمها تم وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 سرير، ومن المخطط أن تصل إلى 1000 سرير خلال الفترة القادمة، بما يتيح للمستشفى تقديم خدماته الطبية فى جميع التخصصات الرئيسية والفرعية