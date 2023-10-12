افتتاح المستشفى السعودى الألمانى فى الإسكندرية

(MENAFN
- Al-Borsa News) مدبولي: الدولة حريصة على تشجيع مختلف الاستثمارات فى القطاع الصحى
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح المستشفى السعودى الألمانى الجديد بالإسكندرية.
حضر الافتتاح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس صبحى بترجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة“السعودى الألمانى الصحية”، والدكتور محمد أحمد حبلص، المدير الإقليمى لمستشفيات السعودى الألمانى بمصر وشمال إفريقيا.
وقام الدكتور مصطفى مدبولى بجولة تفقد خلالها جانباً من أقسام المستشفى للتعرف على تجهيزاته، التى تضمنت العيادات الخارجية، وقسم الأشعة المقطعية والأوعية الدموية، واستمع لشرح حول دور المستشفى السعودى الألمانى فى تقديم الخدمات الصحية من خلال فروعها بالوطن العربي.
وأكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات فى القطاع الصحي، وتقديم مختلف عوامل الجذب للقطاع الخاص فى هذا المجال الحيوي، بهدف الارتقاء بالخدمات الطبية وضمان صحة أفضل للمواطنين، كما أثنى رئيس الوزراء على دور المجموعة فى دعم الاستثمار الصحى بمصر.
من جانبه، اعتبر اللواء محمد الشريف، أن المستشفى الجديد سيمثل نقلة نوعية للرعاية الصحية فى محافظة الاسكندرية، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار تعاون مجموعة“السعودى الألماني” الصحية، مع مؤسسات الدولة لخدمة المواطن وتوفير خدمات صحية متميزة عالية الجودة.
وخلال الافتتاح قدم الدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمى لمستشفيات السعودى الألمانى بمصر وشمال إفريقيا، عرضاً شاملاً حول المستشفى السعودى الألمانى فى الإسكندرية الذى يحمل شعار“نرعاكم كأهالينا”، مشيراً إلى أن تصميمها تم وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 سرير، ومن المخطط أن تصل إلى 1000 سرير خلال الفترة القادمة، بما يتيح للمستشفى تقديم خدماته الطبية فى جميع التخصصات الرئيسية والفرعية
MENAFN12102023000202011048ID1107230205
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.