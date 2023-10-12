رئيس الوزراء: الدولة تدعم القطاع الخاص والاستثمارات فى القطاع الصحى

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تدعم القطاع الخاص، وتدعم الاستثمارات فى القطاع الصحى الذى يُعد أحد القطاعات المُهمة للغاية.

وحضر رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه خلال زيارتهم لمحافظة الإسكندرية، اليوم؛ الفعالية التى أقيمت بمناسبة افتتاح المستشفى السعودى الألمانى الجديد بالإسكندرية.

ونوه رئيس الوزراء فى هذا الصدد إلى الإجراءات التى تتخذها الحكومة للتخارج من الشركات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عدد من القطاعات، قائلًا:“نشجع القطاع الخاص المصرى والأجنبى من كل الدول على الاستثمار فى مصر”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع الطبى فى مصر قطاع كبير للغاية، حيث يبلغ عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط 700 مستشفى بخلاف المستشفيات الجامعية ومستشفيات القطاع الخاص وجميعها تؤدى دورا مهما.

وأضاف: نشجع إقامة المستشفيات التى تقدم خدمات طبية مُميزة، وعلى المستوى الشخصى سأكون فى منتهى السعادة أن أرى تنفيذ مستشفيات بهذا المستوى فى مختلف المحافظات، ومستعدون لتقديم كل صور الدعم لتنفيذ هذه المستشفيات فى المحافظات.

وتحدث الدكتور مصطفى مدبولى عن أن المواطنين يمكنهم الاستفادة من جودة الخدمات التى تقدمها مستشفيات السعودى الألماني، وغيرها من المستشفيات الخاصة، من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل خلال الفترة المقبلة، لأن فى هذه الحالة ستتحمل الدولة التكلفة عن المواطن المصرى بالكامل.

وألقى المهندس صبحى بترجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة“السعودى الألمانى الصحية”، كلمة أعرب خلالها عن تقديره لمشاركة رئيس الوزراء فى افتتاح هذا المستشفى، وكذا امتنانه للدعم الذى لمسه من جميع الجهات المعنية، والذى ساهم فى افتتاح المستشفى السعودى الألمانى بالإسكندرية، التى تمثل ثانى صرح طبى للمجموعة فى مصر منذ افتتاح فرع القاهرة عام 2016.

وأضاف رئيس المجموعة أن المستشفى السعودى الألمانى بالإسكندرية يمثل الخطوة الأولى فى إنشاء“مدينة البترجى الطبية” التى تقع على مساحة 88 ألف م2، فى منطقة برج العرب، والمخطط أن تكون بمثابة وجهة صحية تعمل لخدمة محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة والساحل الشمالي، بل والدول المجاورة، مثل ليبيا، حيث ستضم المدينة مستشفى بطاقة استيعابية تصل إلى 1000 سرير رعاية مركزة، هذا إلى جانب 3 مستشفيات تخصصية، وتُقدر التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى للمشروع بـ110 ملايين دولار، وتتيح تشغيل نحو 1200 موظف.

وأشار الدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمى لمستشفيات السعودى الألمانى بمصر وشمال إفريقيا، إلى أن افتتاح المستشفى الجديد يعتبر نموذجا لجهود الدولة فى جذب مزيد من الاستثمارات للقطاع الصحي، لافتا إلى أن المستشفى يهدف إلى تقديم خدمة طبية ذات مستوى عالٍ لمواطنى الإسكندرية والمحافظات المجاورة، معتبراً ذلك امتدادًا لنجاح المستشفى السعودى الألمانى فى القاهرة.

كما أكد استمرار حرص مجموعة“السعودى الألماني” الصحية على أن يكون لها دورٌ فعال فى الشراكة والتعاون مع الهيئات الصحية فى مصر لدعم خطط التنمية والتطوير فى قطاع الرعاية الصحية، لافتاً إلى مشاركة المستشفى خلال عام 2018، فى تنفيذ حملة 100 مليون صحة، وذلك للقضاء على فيروس“سي” وزيادة التوعية المجتمعية للجمهور وعمل مسح مجانى لسرطان الثدى ومرضى السكر بشكل دوري.