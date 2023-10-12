رئيس الوزراء: الدولة تدعم القطاع الخاص والاستثمارات فى القطاع الصحى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تدعم القطاع الخاص، وتدعم الاستثمارات فى القطاع الصحى الذى يُعد أحد القطاعات المُهمة للغاية.
وحضر رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه خلال زيارتهم لمحافظة الإسكندرية، اليوم؛ الفعالية التى أقيمت بمناسبة افتتاح المستشفى السعودى الألمانى الجديد بالإسكندرية.
ونوه رئيس الوزراء فى هذا الصدد إلى الإجراءات التى تتخذها الحكومة للتخارج من الشركات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عدد من القطاعات، قائلًا:“نشجع القطاع الخاص المصرى والأجنبى من كل الدول على الاستثمار فى مصر”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع الطبى فى مصر قطاع كبير للغاية، حيث يبلغ عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط 700 مستشفى بخلاف المستشفيات الجامعية ومستشفيات القطاع الخاص وجميعها تؤدى دورا مهما.
وأضاف: نشجع إقامة المستشفيات التى تقدم خدمات طبية مُميزة، وعلى المستوى الشخصى سأكون فى منتهى السعادة أن أرى تنفيذ مستشفيات بهذا المستوى فى مختلف المحافظات، ومستعدون لتقديم كل صور الدعم لتنفيذ هذه المستشفيات فى المحافظات.
وتحدث الدكتور مصطفى مدبولى عن أن المواطنين يمكنهم الاستفادة من جودة الخدمات التى تقدمها مستشفيات السعودى الألماني، وغيرها من المستشفيات الخاصة، من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل خلال الفترة المقبلة، لأن فى هذه الحالة ستتحمل الدولة التكلفة عن المواطن المصرى بالكامل.
وألقى المهندس صبحى بترجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة“السعودى الألمانى الصحية”، كلمة أعرب خلالها عن تقديره لمشاركة رئيس الوزراء فى افتتاح هذا المستشفى، وكذا امتنانه للدعم الذى لمسه من جميع الجهات المعنية، والذى ساهم فى افتتاح المستشفى السعودى الألمانى بالإسكندرية، التى تمثل ثانى صرح طبى للمجموعة فى مصر منذ افتتاح فرع القاهرة عام 2016.
وأضاف رئيس المجموعة أن المستشفى السعودى الألمانى بالإسكندرية يمثل الخطوة الأولى فى إنشاء“مدينة البترجى الطبية” التى تقع على مساحة 88 ألف م2، فى منطقة برج العرب، والمخطط أن تكون بمثابة وجهة صحية تعمل لخدمة محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة والساحل الشمالي، بل والدول المجاورة، مثل ليبيا، حيث ستضم المدينة مستشفى بطاقة استيعابية تصل إلى 1000 سرير رعاية مركزة، هذا إلى جانب 3 مستشفيات تخصصية، وتُقدر التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى للمشروع بـ110 ملايين دولار، وتتيح تشغيل نحو 1200 موظف.
وأشار الدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمى لمستشفيات السعودى الألمانى بمصر وشمال إفريقيا، إلى أن افتتاح المستشفى الجديد يعتبر نموذجا لجهود الدولة فى جذب مزيد من الاستثمارات للقطاع الصحي، لافتا إلى أن المستشفى يهدف إلى تقديم خدمة طبية ذات مستوى عالٍ لمواطنى الإسكندرية والمحافظات المجاورة، معتبراً ذلك امتدادًا لنجاح المستشفى السعودى الألمانى فى القاهرة.
كما أكد استمرار حرص مجموعة“السعودى الألماني” الصحية على أن يكون لها دورٌ فعال فى الشراكة والتعاون مع الهيئات الصحية فى مصر لدعم خطط التنمية والتطوير فى قطاع الرعاية الصحية، لافتاً إلى مشاركة المستشفى خلال عام 2018، فى تنفيذ حملة 100 مليون صحة، وذلك للقضاء على فيروس“سي” وزيادة التوعية المجتمعية للجمهور وعمل مسح مجانى لسرطان الثدى ومرضى السكر بشكل دوري.
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