البنك الدولي: المغرب اتخذ إجراءات كبيرة بمجال إعادة الإعمار عقب الزلزال

MENAFN - Al-Borsa News) قال رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا إن المغرب اتخذ إجراءات كبيرة بمجال إعادة الإعمار عقب الزلزال الذي ضرب عددًا من الأقاليم والمدن المغربية الشهر الماضي.

وأشار بانغا – خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، بمدينة مراكش – إلى زيارته لعدد من المدارس بإقليم الحوز الأكثر تضررًا من الزلزال، مضيفا أن عودة الأطفال للمدرسة تظل أولوية قصوى للمغرب وللبنك الدولي الملتزم تمامًا بضمان تعليم الشباب.

وأضاف أن من بين الأهداف الرئيسية لعمل البنك هو الدمج الاقتصادي للشباب والنساء، والذي يمر بشكل حتمي عبر تدريس الأطفال خاصة الفتيات، من أجل تمكينهم من المساهمة في التنمية الاقتصادية لبلدانهم.

وفيما يتعلق بانتظار البنك الدولي لعقد هذه الاجتماعات السنوية في إفريقيا بعد 50 عامًا من الغياب، قال إن هذا يعد حدثًا كبيرًا وسيمكن من خلاله استعراض الفرص التي ينبغي اغتنامها، كما سيكون متنفسًا جديدًا للنمو الاقتصادي بالقارة.

وأكد رئيس البنك الدولي أن إمكانات النمو بإفريقيا تظل استثنائية رغم التحديات التي لا يزال يتعين رفعها، منوهًا بأن مستوى النمو الديموغرافي بإفريقيا في السنوات المقبلة وإمكانات النمو في القارة استثنائية، لافتًا إلى أن هناك تحديات حقيقية ينبغي مواجهتها على أرض الواقع.

وأشار المشاكل المرتبطة بالمبادلات التجارية، حيث أن ضمان حرية نقل السلع في إفريقيا لا يزال معقدًا للغاية، منوهًا بأن إرسال البضائع من إفريقيا نحو وجهة خارجية وإعادتها لإفريقيا تكون بتكلفة أقل من مرورها مباشرة من بلد لآخر عبر الحدود الإفريقية.

وأوضح ضرورة مواصلة تشجيع التبادلات الإقليمية؛ لخلق فرص عمل للشباب والاستفادة بالتالي من هذا النمو الديموغرافي للقارة.

وعلى صعيد آخر، أكد بانجا ضرورة تعزيز المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن الهدف لا يتعلق فقط بتلقي الرعاية بل وضع الأجهزة الطبية التي تم تطويرها في إفريقيا من أجل إفريقيا.

وقال إن ضمان الوصول لخدمات الرعاية والحصول على الأجهزة والمعدات الطبية على المدى الطويل، يستلزم بالضرورة تصنيع هذه المنتجات في إفريقيا خدمة لإفريقيا، لافتًا إلى أن هذا الأمر سوف يساعد في حل جزء من مشكلة سلسلة التوريد الصيدلانية التي برزت إبان جائحة كورونا، والاستعداد على نحو أفضل لأية أزمة صحية عالمية محتملة.

وأكد أهمية تعزيز المنظومة التعليمية لتمكين الشباب الأفارقة من إبراز قدراتهم وإعدادهم بشكل أفضل للاندماج في سوق الشغل.





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