22 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) عززت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسبها، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 22 مليار درهم مدعومة بعمليات شراء أجنبية استهدفت الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.454 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.476 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.78 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و687.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتوزعت المكاسب السوقية لجلسة اليوم بواقع 15 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و7 مليارات درهم لسوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.46 مليار درهم موزعة بواقع 1.13 مليار درهم في سوق أبوظبي و325.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 312.2 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 24.6 ألف صفقة.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام“فادجي” بنسبة 0.35% أو ما يعادل 33.9 نقطة ليغلق عند 9647.76 نقطة، فيما صعد مؤشر“فادكس 15” بنحو 0.38% رابحا نحو 35.3 نقطة ليقفل عند 9392.76 نقطة، مع ارتفاع مؤشر قطاع العقار 2.2% والخدمات 2.47% والصناعة 0.88% والطاقة 0.75% والمواد الأساسية 0.71% والمالية 0.22%.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.77% أو ما يعادل 31 نقطة، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية في ثلاثة أسابيع، ليغلق عند 4082.24 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم قطاع الخدمات بنسبة 2% والعقار 1.23% والمالية 0.62% والاتصالات 0.19%.





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