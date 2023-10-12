22 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عززت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسبها، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 22 مليار درهم مدعومة بعمليات شراء أجنبية استهدفت الأسهم القيادية.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.454 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.476 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.78 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و687.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).
وتوزعت المكاسب السوقية لجلسة اليوم بواقع 15 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و7 مليارات درهم لسوق دبي المالي.
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.46 مليار درهم موزعة بواقع 1.13 مليار درهم في سوق أبوظبي و325.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 312.2 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 24.6 ألف صفقة.
وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام“فادجي” بنسبة 0.35% أو ما يعادل 33.9 نقطة ليغلق عند 9647.76 نقطة، فيما صعد مؤشر“فادكس 15” بنحو 0.38% رابحا نحو 35.3 نقطة ليقفل عند 9392.76 نقطة، مع ارتفاع مؤشر قطاع العقار 2.2% والخدمات 2.47% والصناعة 0.88% والطاقة 0.75% والمواد الأساسية 0.71% والمالية 0.22%.
وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.77% أو ما يعادل 31 نقطة، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية في ثلاثة أسابيع، ليغلق عند 4082.24 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم قطاع الخدمات بنسبة 2% والعقار 1.23% والمالية 0.62% والاتصالات 0.19%.
أ ش أ
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