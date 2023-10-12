وول ستريت تفتح على ارتفاع مع تراجع عوائد سندات الخزانة

MENAFN - Al-Borsa News) فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الأربعاء مع استمرار تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يقوم المستثمرون بتقييم أحدث بيانات التضخم ويترقبون محضر اجتماع السياسة النقدية الأحدث لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 82.90 نقطة، أو 0.25 بالمئة عند الفتح، إلى 33822.20 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.35 نقطة، أو 0.19 بالمئة، إلى 4366.59 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 56.37 نقطة، أو 0.42 بالمئة، ليصل إلى 13619.21 نقطة عند الفتح.





رويترز