وول ستريت تفتح على ارتفاع مع تراجع عوائد سندات الخزانة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الأربعاء مع استمرار تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يقوم المستثمرون بتقييم أحدث بيانات التضخم ويترقبون محضر اجتماع السياسة النقدية الأحدث لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 82.90 نقطة، أو 0.25 بالمئة عند الفتح، إلى 33822.20 نقطة.
وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.35 نقطة، أو 0.19 بالمئة، إلى 4366.59 نقطة.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 56.37 نقطة، أو 0.42 بالمئة، ليصل إلى 13619.21 نقطة عند الفتح.
رويترز
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