بوتين: من المرجح استمرار الاتفاق في أوبك+

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن الاتفاق في إطار تحالف أوبك+ لخفض إمدادات الخام العالمية من المرجح أن يستمر.
وأشاد بوتين بما وصفه بأنه دور كبير لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في السوق.
قال بوتين إن موسكو ستواصل التعاون مع الرياض، وإن السعر كان من الممكن أن ينخفض إلى أقل من 50 دولارا للبرميل إذا لم تكن تخفيضات الإنتاج المنسقة.
رويترز
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