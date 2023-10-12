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بوتين: من المرجح استمرار الاتفاق في أوبك+

10/12/2023 4:01:29 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن الاتفاق في إطار تحالف أوبك+ لخفض إمدادات الخام العالمية من المرجح أن يستمر.

وأشاد بوتين بما وصفه بأنه دور كبير لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في السوق.

قال بوتين إن موسكو ستواصل التعاون مع الرياض، وإن السعر كان من الممكن أن ينخفض إلى أقل من 50 دولارا للبرميل إذا لم تكن تخفيضات الإنتاج المنسقة.


رويترز

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