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جيلي الصينية وبروتون الماليزية تدرسان إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في تايلاند

10/12/2023 4:01:29 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال رئيس الوزراء التايلاندي الأربعاء، إن شركة صناعة السيارات الصينية“جيلي Geely” وشركة“بروتون هولدينجز Proton Holdings” الماليزية، تدرسان إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في تايلاند.

وأوضح“سريثا تافيسين” أنه بعد محادثات مع رئيس الوزراء الماليزي“أنور إبراهيم”، من المقرر أن تعقد الشركتان اجتماعًا لتحديد الخطوة التالية والمضي قدمًا بسرعة، حسبما نقلت“أسوشيتد برس”.

وتمتلك“جيلي” حصة قدرها 49.9% في شركة“بروتون”، المملوكة لمجموعة“دي آر بي – هيكوم DRB-Hicom” الماليزية.

وفي وقت سابق اليوم، اتفقت“دي آر بي هيكوم” والصينية التي يتداول سهمها في بورصة هونج كونج، على استثمار نحو 10 مليارات رينجيت (2.1 مليار دولار) لتطوير مركز لصناعة السيارات في مدينة“تانجونج ماليم” الماليزية.


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