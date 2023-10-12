جيلي الصينية وبروتون الماليزية تدرسان إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في تايلاند

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال رئيس الوزراء التايلاندي الأربعاء، إن شركة صناعة السيارات الصينية“جيلي Geely” وشركة“بروتون هولدينجز Proton Holdings” الماليزية، تدرسان إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في تايلاند.
وأوضح“سريثا تافيسين” أنه بعد محادثات مع رئيس الوزراء الماليزي“أنور إبراهيم”، من المقرر أن تعقد الشركتان اجتماعًا لتحديد الخطوة التالية والمضي قدمًا بسرعة، حسبما نقلت“أسوشيتد برس”.
وتمتلك“جيلي” حصة قدرها 49.9% في شركة“بروتون”، المملوكة لمجموعة“دي آر بي – هيكوم DRB-Hicom” الماليزية.
وفي وقت سابق اليوم، اتفقت“دي آر بي هيكوم” والصينية التي يتداول سهمها في بورصة هونج كونج، على استثمار نحو 10 مليارات رينجيت (2.1 مليار دولار) لتطوير مركز لصناعة السيارات في مدينة“تانجونج ماليم” الماليزية.
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