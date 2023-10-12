بورصات الخليج تغلق على تباين متأثرة بالصراع في الشرق الأوسط

MENAFN - Al-Borsa News) تباين أداء بورصات الخليج يوم الأربعاء وسط تحول في تصريحات صناع القرار في مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) تميل نحو خفض معدلات الفائدة، في حين يراقب المتعاملون تطورات الصراع بين المسلحين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأشار عدد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي في الأيام القليلة الماضية إلى أن البنك المركزي الأمريكي لا يحتاج إلى زيادة كلفة الاقتراض أكثر من ذلك.

ومن المقرر أن يصدر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر سبتمبر أيلول في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي لأن معظم عملاتها مربوطة بالدولار.

وارتفع المؤشر القطري للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 1.7 بالمئة مع صعود معظم أسهمه. وارتفع سهم مصرف قطر الإسلامي 2.1 بالمئة وقفز بنك قطر الوطني 5.3 بالمئة.

وقال بنك قطر الوطني، أكبر بنك خليجي من حيث الأصول، يوم الثلاثاء إنه حقق ارتفاعا في صافي أرباح الربع الثالث بنحو ثمانية بالمئة بدعم من نمو القروض.

وأوقف مؤشر دبي القياسي خسائر جلستين وأغلق مرتفعا 0.8 بالمئة مدعوما بمكاسب في قطاعي التمويل والمرافق مع ارتفاع سهم إعمار العقارية 2.3 بالمئة وارتفاع سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) 4.6 بالمئة.

وقفز بنك الإمارات دبي الوطني،أكبر بنك في الإمارة، 2.3 بالمئة.

وتعافى مؤشر أبو ظبي القياسي من سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات وأغلق مرتفعا 0.4 بالمئة مع ارتفاع شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع 3.5 بالمئة وارتفاع الدار العقارية 2.5 بالمئة.

وأغلق المؤشر السعودي منخفضا 0.6 بالمئة متأثرا بخسائر في جميع القطاعات مع انخفاض سهم شركة النفط الكبرى أرامكو السعودية 1.3 بالمئة وانخفاض سهم اتحاد عذيب للاتصالات 3.1 بالمئة.

لكن أسهم شركة أديس القابضة السعودية للتنقيب عن النفط والغاز المدرجة حديثا في البورصة أغلقت عند 17.54 ريال (4.68 دولار) لتقفز 30 بالمئة عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 13.50 ريال للسهم.

وكانت أديس قد جمعت 1.22 مليار دولار في طرح عام أولي الشهر الماضي.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم البنك التجاري الدولي 1.7 بالمئة وتراجع سهم المصرية للاتصالات 2.5 بالمئة.

وواصل المستثمرون مراقبة تطورات الصراع في الشرق الأوسط حيث قصفت طائرات حربية إسرائيلية يوم الأربعاء قطاع غزة عدة مرات قبل هجوم بري محتمل على القطاع الساحلي الفلسطيني.





رويترز