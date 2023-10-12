تباين الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع ترقب دلائل عن السياسة النقدية

MENAFN - Al-Borsa News) تباين أداء الأسهم الأوروبية في ختام تداولات الأربعاء، مع تقييم الأسواق ارتفاع التضخم في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال سبتمبر، بالتزامن مع تباطؤ الضغوط التضخمية في أكبر اقتصادات منطقة اليورو.

وأعلن مكتب الإحصاءات الفيدرالي، تباطؤ التضخم في ألمانيا ​​إلى أدنى مستوياته منذ بدء الحرب في أوكرانيا، حيث بلغت القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين المنسق 4.3% على أساس سنوي خلال سبتمبر، انخفاضًا من 6.4% في أغسطس، وهو ما جاء موافقًا للقراءة الأولية.

وهبط سهم“إل في إم إتش” والذي يتداول تحت الرمز (MC) في بورصة يورونكست باريس، بنسبة 6.45% بعد أن أعلنت مجموعة“مويت هنسي لوي فيتون” الفرنسية للسلع الفاخرة عن تباطؤ نمو المبيعات بأكثر من التوقعات خلال الربع الثالث.

وتترقب الأسواق الأوروبية صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الخميس، لاستشراف المزيد عن توقعات السياسة النقدية في منطقة اليورو، في ظل تراجع عوائد السندات العشرية السيادية في كل من ألمانيا وإيطاليا.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.15% إلى 453.1 نقطة، وحدّ من المكاسب خسائر قطاعي الطاقة والتكنولوجيا.

وفي حين صعد مؤشر“داكس” الألماني 0.25% تقريبًا مسجلًا 15460 نقطة، انخفض“كاك” الفرنسي 0.45% عند 7131 نقطة، وتراجع“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.1% عند 7620 نقطة.





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