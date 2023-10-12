تباين الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع ترقب دلائل عن السياسة النقدية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباين أداء الأسهم الأوروبية في ختام تداولات الأربعاء، مع تقييم الأسواق ارتفاع التضخم في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال سبتمبر، بالتزامن مع تباطؤ الضغوط التضخمية في أكبر اقتصادات منطقة اليورو.
وأعلن مكتب الإحصاءات الفيدرالي، تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوياته منذ بدء الحرب في أوكرانيا، حيث بلغت القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين المنسق 4.3% على أساس سنوي خلال سبتمبر، انخفاضًا من 6.4% في أغسطس، وهو ما جاء موافقًا للقراءة الأولية.
وهبط سهم“إل في إم إتش” والذي يتداول تحت الرمز (MC) في بورصة يورونكست باريس، بنسبة 6.45% بعد أن أعلنت مجموعة“مويت هنسي لوي فيتون” الفرنسية للسلع الفاخرة عن تباطؤ نمو المبيعات بأكثر من التوقعات خلال الربع الثالث.
وتترقب الأسواق الأوروبية صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الخميس، لاستشراف المزيد عن توقعات السياسة النقدية في منطقة اليورو، في ظل تراجع عوائد السندات العشرية السيادية في كل من ألمانيا وإيطاليا.
وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.15% إلى 453.1 نقطة، وحدّ من المكاسب خسائر قطاعي الطاقة والتكنولوجيا.
وفي حين صعد مؤشر“داكس” الألماني 0.25% تقريبًا مسجلًا 15460 نقطة، انخفض“كاك” الفرنسي 0.45% عند 7131 نقطة، وتراجع“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.1% عند 7620 نقطة.
أرقام
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