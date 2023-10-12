إدارة معلومات الطاقة تتوقع زيادة الاستهلاك العالمي حتى عام 2050

MENAFN - Al-Borsa News) توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة استهلاك الطاقة العالمي حتى عام 2050 ليتجاوز التقدم المحرز في كفاءة استخدام الطاقة، مشيرة إلى استمرار تجارة الطاقة بالوقود الأحفوري في التطور مع طلب الاقتصادات الناشئة وتكيف العالم مع الأحداث الجيوسياسية.

وبحسب تقرير نُشر الأربعاء على الموقع الرسمي، قالت الوكالة:“نتوقع زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة بحلول عام 2050، حيث يدفع النمو السكاني العالمي وزيادة التصنيع، النمو في استهلاك الطاقة بشكل أسرع من التقدم في كفاءة استخدام الطاقة”.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن الموارد غير المعتمدة على الوقود الأحفوري، بما في ذلك الطاقة النووية والمتجددة، ستنتج المزيد من الطاقة حتى عام 2050، لكن هذا النمو لن يكون كافياً على الأرجح لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة العالمية بموجب القوانين واللوائح الحالية.

وتتوقع الوكالة الأمريكية، زيادة القدرة العالمية على توليد الطاقة الكهربائية بنسبة تتراوح بين 50% و100%، على أن يزداد توليد الكهرباء بنسبة 30% إلى 76% بحلول عام 2050، وتمثل التقنيات الخالية من الكربون أغلب النمو في القدرة العالمية والتوليد.

واختتمت إدارة معلومات الطاقة، بأن الطلب على الطاقة من الصين والهند وجنوب شرق آسيا وأفريقيا سوف يحفز منتجي النفط والغاز الطبيعي الرئيسيين على الاستمرار في الإنتاج.





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