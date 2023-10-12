الصين تصدر وثيقة توجيهية لتعزيز التنمية عالية الجودة للتمويل الشامل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدر مجلس الدولة الصيني، اليوم الأربعاء وثيقة توجيهية تحدد سياسات وتدابير لتعزيز التنمية عالية الجودة للتمويل الشامل على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.
وفي غضون خمسة أعوام، سيتم إنشاء نظام تمويلي شامل وعالي الجودة بشكل أساسي، وفقا للوثيقة التي تتوقع إحراز تقدم فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى الخدمات التمويلية الأساسية وسهولة الحصول على التمويل ودعم النهوض الريفي والتعليم وحماية المستهلكين ودرء المخاطر التمويلية بالإضافة إلى آليات دعم أخرى، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
وشددت الوثيقة على ضرورة بذل جهود لتحسين المنتجات والخدمات الشاملة الرئيسية على الصعيد التمويلي، وتعزيز جودة الخدمات التمويلية فيما يتعلق بمستوى معيشة الشعب، فضلا عن دعم التنمية المستدامة لكيانات الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر والنهوض الريفي والتنمية الخضراء ومنخفضة الكربون.
كما دعت إلى تعزيز الإصلاح التمويلي الهيكلي في جانب العرض، ودرء المخاطر التمويلية في مجالات رئيسية، وتعزيز المعرفة التمويلية والقدرة التمويلية لدى الجمهور، وتحسين حماية الحقوق التمويلية للمستهلك.
أ ش أ
MENAFN12102023000202011048ID1107230195
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.