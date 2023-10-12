الصين تصدر وثيقة توجيهية لتعزيز التنمية عالية الجودة للتمويل الشامل

MENAFN - Al-Borsa News) أصدر مجلس الدولة الصيني، اليوم الأربعاء وثيقة توجيهية تحدد سياسات وتدابير لتعزيز التنمية عالية الجودة للتمويل الشامل على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

وفي غضون خمسة أعوام، سيتم إنشاء نظام تمويلي شامل وعالي الجودة بشكل أساسي، وفقا للوثيقة التي تتوقع إحراز تقدم فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى الخدمات التمويلية الأساسية وسهولة الحصول على التمويل ودعم النهوض الريفي والتعليم وحماية المستهلكين ودرء المخاطر التمويلية بالإضافة إلى آليات دعم أخرى، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وشددت الوثيقة على ضرورة بذل جهود لتحسين المنتجات والخدمات الشاملة الرئيسية على الصعيد التمويلي، وتعزيز جودة الخدمات التمويلية فيما يتعلق بمستوى معيشة الشعب، فضلا عن دعم التنمية المستدامة لكيانات الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر والنهوض الريفي والتنمية الخضراء ومنخفضة الكربون.

كما دعت إلى تعزيز الإصلاح التمويلي الهيكلي في جانب العرض، ودرء المخاطر التمويلية في مجالات رئيسية، وتعزيز المعرفة التمويلية والقدرة التمويلية لدى الجمهور، وتحسين حماية الحقوق التمويلية للمستهلك.





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