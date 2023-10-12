كيف قلل الاقتصاديون من شأن الاستهلاك الصينى؟

MENAFN - Al-Borsa News) قال عالم الاقتصاد آدم سميث، إن“الاستهلاك هو الغاية والغرض الوحيد لكل الإنتاج”، لكن هذه المقولة لم تؤثر بشكل كبير فى الصين قط.

كشف الإحصائيون فى البلاد، فى بداية العام الجارى، أن استهلاك الأسر يمثل 37% فقط من الناتج المحلى الإجمالى للصين فى 2022، وهو أدنى مستوياته منذ عام 2014.

وبالرغم من أن إزالة ضوابط“كوفيد” الصارمة كان يُفترض أن يساعد فى رفع هذه النسبة قليلاً، فإن التحسينات فى تحليل البيانات الصينية يمكن أن ترفعها أكثر، لكن الإحصاءات الرئيسية فى الصين قد تقلل من شأن دخل الأسرة واستهلاكها.

وعلى مدى عقدين تقريبًا، سعى صُناع السياسات فى الصين إلى“إعادة التوازن” للاقتصاد من الصادرات والاستثمار والتوجه نحو الإنفاق على الإشباع الفورى، حسب ما نقلته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

فعلى سبيل المثال، أعلنت وزارة المالية فى موازنة هذا العام:“سنعمل على استعادة الاستهلاك وتعزيزه، وزيادة الدخل الشخصى من خلال قنوات متعددة”.

ومع ذلك، فإن التقدم كان بطيئًا، فقد صنف صندوق النقد الدولى خلال الأعوام الأخيرة جهود الصين على أساس“بطاقة أداء إعادة التوازن” المرمزة بالألوان، وكان معظم البطاقة الأخيرة، التى نُشرت فى فبراير، يتشح باللون الأحمر.

وعادةً ما يحدد أنصار إعادة التوازن مشكلتين، أولهما توفير الأسر الصينية قدر كبير من دخلها.

والمشكلة الثانية هى أن دخل تلك الأسر لا يشكل سوى شريحة صغيرة جداً من الكعكة الوطنية، وهذه المشكلة تبرز فى الحجج التى ساقها مايكل بيتيس، الأستاذ المؤثر فى جامعة بكين.

وأشار بيتيس إلى أن دخل الأسرة فى الغرب يتراوح عادة بين 70% إلى 80% من الناتج المحلى الإجمالى، وعلى النقيض من ذلك تبلغ تلك النسبة فى الصين 55% فقط.

وقال إن إعادة التوازن ستتضمن بالضرورة تحويل الثروة وبالتالى السلطة إلى الأفراد العاديين.

فى الواقع، يتساءل بعض المحللين عما إذا كان الرئيس الصينى شى جين بينج قد أخطأ فى تحقيق الهدف تماما، خاصة أنه بالنسبة له، لا يقتصر هدف الإنتاج الصينى والغرض منه على الاستهلاك، بل يشمل أهدافًا مثل جعل الصين قوة مرنة، وأقل اعتمادًا على التقنيات“الخانقة” التى يهيمن عليها الغرب.

وبالرغم من أن جين بينج ليس متحمساً لإعادة التوازن، فإن سجل أداءه ربما يكون أفضل مما يُعتقد عادة.

لطالما اعتقد الاقتصاديين أن البيانات الصينية تقلل من دخل الأسر وإنفاقها، وربما تفشل الدراسات الاستقصائية فى رصد الدخل غير المبلغ عنه للأثرياء، وربما تواصل الحسابات الوطنية التقليل من شأن“الإيجار” الضمنى الذى يدفعه أصحاب المنازل لأنفسهم عندما يعيشون فى منازلهم التى يمتلكونها.

الأمور الأقل شهرة تتمثل فى جهود خبراء الإحصاء فى الصين لحساب السلع والخدمات التى تقدمها الحكومات للأفراد بتكلفة قليلة أو بدون تكلفة، والتى تشمل التعليم والرعاية الصحية وكذلك المرافق الثقافية والمواد الغذائية المدعومة.

وتشير المعايير الدولية إلى أن هذه الأمور الجيدة يجب أن تظهر فى الإحصاءات الرسمية باعتبارها“تحويلات اجتماعية عينية”، ويمكن بعد ذلك إضافتها إلى دخل الأسرة واستهلاكها لتقديم صورة“معدلة” كاملة.

واجهت الصين كثير من المعاناة، فهى لم تبلغ عن مثل هذه التحويلات بشكل منفصل أو مفصل فى الماضى، بل كانت تدرجها ضمن أجزاء أخرى من الحسابات الوطنية، بما فى ذلك الاستهلاك الحكومى.

وإذا تجاهلت الدولة هذه التحويلات، فإن الدخل المتاح للأسر الصينية لم يتجاوز 62% من الدخل الوطنى فى عام 2020، وقد وصل إلى 56% فى عام 2010، وهذا يبدو منخفضا بشكل لافت للنظر، لكنه طبيعى نظرًا لكل ما لم يُدرج ضمنه.

ومن حسن الحظ أن خبراء الإحصاء فى الصين قادرون على أداء دور أفضل، فقد بدأوا فى الأعوام القليلة الماضية فى نشر أرقام التحويلات الاجتماعية العينية فى كتبهم الإحصائية السنوية.

وبلغت هذه الاستثمارات 6.8 تريليون يوان“أى ما يعادل تريليون دولار، أو ما يقرب من 7% من الدخل القومى” فى عام 2020، وهى أكبر، كحصة من الناتج المحلى الإجمالى، من نظيرتها الأمريكية، وهذا سمح لمكتب الإحصاء الوطنى الصينى بنشر رقم“معدل” للدخل المتاح بشكل يُسهل المقارنات الدولية مع دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

هذه المراجعات تجعل الاستهلاك الحكومى يبدو أضعف، كما أن التحويلات الاجتماعية العينية فى الصين، والتى تُحسب كحصة من الدخل الوطنى، ما تزال منخفضة مقارنة بالمتوسط المسجل فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، لكن هناك مجال لزيادتها.

وإذا اعترض الرئيس الصينى على تسويق المجتمع الصينى أو الهبات النقدية التى تولد حالة من الكسل، فمن الممكن أن توفر الدولة بدلا من ذلك المزيد من الأشياء التى يعتقد أن مواطنيه يجب أن يستهلكوها.

لاشك أن هذه الطريقة ستكون الأنسب بالنسبة للرئيس الصينى لإعادة توجيه مواطنى بلاده نحو الاستهلاك دون لوم نفسه على النزعة الاستهلاكية.



