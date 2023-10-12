غرفة القاهرة التجارية تعلن أسماء المنتسبين بمجلس إدارتها الجديد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشرى، أسماء الأعضاء المنتسبين لمجلس إدارة الغرفة فى دورتها الجديدة 2023-2027.
وقال أيمن العشرى، إن الـ5 أعضاء المنتسبين لمجلس إدارة الغرفة هم: اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات السابق، ومحمد عشماوى رئيس بنك المصرف المتحد سابقًا، والدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، والدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك سابقًا، وسيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة سابقًا.
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