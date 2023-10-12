غرفة القاهرة التجارية تعلن أسماء المنتسبين بمجلس إدارتها الجديد

وقال أيمن العشرى، إن الـ5 أعضاء المنتسبين لمجلس إدارة الغرفة هم: اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات السابق، ومحمد عشماوى رئيس بنك المصرف المتحد سابقًا، والدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، والدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك سابقًا، وسيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة سابقًا.

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