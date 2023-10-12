جهينة تخفض أسعار منتجاتها من ألبان بخيره

MENAFN - Al-Borsa News) خفضت شركة جهينة للصناعات الغذائية أسعار منتجاتها من ألبان بخيره، تماشياً مع مبادرة الحكومة المصرية لدعم المواطن المصري، والتي أطلقها رئاسة الوزراء بهدف تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية.

وأكدت الشركة في بيان لها، على أن استراتيجيتها ترتكز على وضع المستهلك على رأس أولوياتها، ودعم أفراد المجتمع والحد من الأعباء التي قد تؤثر على جودة حياتهم، حيث أن الشركة لديها باع طويل في مساندة المستهلك المصري، وصد أي أثار سلبية قد تؤثر عليه جراء المتغيرات الحالية. كما تمثل تلك المشاركة تجسيداً للدور الذي تلعبه الشركة في مساندة الحكومة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

جاء تخفيض سعر منتج بخيره بالتحديد انطلاقاً من كونه أحد أهم السلع الغذائية الأساسية الذي يلاقي اقبالاً كبيراً من المستهلك المصري، ويصعب الاستغناء عنه في كافة البيوت المصرية.

وحددت الحكومة سبع مجموعات سلع رئيسة ستبدأ في تخفيض أسعارها، بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وبالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها، مثل الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز.