جهينة تخفض أسعار منتجاتها من ألبان بخيره

(MENAFN
- Al-Borsa News) خفضت شركة جهينة للصناعات الغذائية أسعار منتجاتها من ألبان بخيره، تماشياً مع مبادرة الحكومة المصرية لدعم المواطن المصري، والتي أطلقها رئاسة الوزراء بهدف تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وأكدت الشركة في بيان لها، على أن استراتيجيتها ترتكز على وضع المستهلك على رأس أولوياتها، ودعم أفراد المجتمع والحد من الأعباء التي قد تؤثر على جودة حياتهم، حيث أن الشركة لديها باع طويل في مساندة المستهلك المصري، وصد أي أثار سلبية قد تؤثر عليه جراء المتغيرات الحالية. كما تمثل تلك المشاركة تجسيداً للدور الذي تلعبه الشركة في مساندة الحكومة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
جاء تخفيض سعر منتج بخيره بالتحديد انطلاقاً من كونه أحد أهم السلع الغذائية الأساسية الذي يلاقي اقبالاً كبيراً من المستهلك المصري، ويصعب الاستغناء عنه في كافة البيوت المصرية.
وحددت الحكومة سبع مجموعات سلع رئيسة ستبدأ في تخفيض أسعارها، بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وبالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها، مثل الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز.
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