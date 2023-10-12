خدمات مصرفية لدعم الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينهم اقتصاديا - جريدة البورصة

يعمل القطاع المصرفي على تعزيز جهوده المجتمعية لدعم ذوى الهمم، من خلال التوسع في تقديم الخدمات البنكية، والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات لدمج هذة الفئة في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

قالت إيناس قدري رئيس قطاع الاتصالات والاستدامة ببنك أبوظبي التجاري ADCB، إن جهود البنك المجتمعية تقوم على 3 محاور أساسية تتمثل في الصحة والتعليم ودعم ريادة الأعمال لذوى الاحتياجات الخاصة، بجانب المبادرات والجهود البيئية.

وأوضحت أنه لتحقيق دمج حقيقي لذوى الهمم كان لابد أن يقوم ADCB في البداية بتنفيذ جلسات استماع للمتطلبات والاحتياجات اللازمة، والتى بناء عليها تمكن من تنفيذ رؤية واستراتيجة للقطاع.

وتابعت قدري:“قام البنك بتدريب جميع الموظفين على توجيه وتعريف العملاء من ذوي الهمم للفروع المخصصة لهم والأقرب، لتسهيل وصولهم إليها وإلى ماكينات الصراف الآلي المتاحة لاستقبالهم”.

فضلا عن تدريب موظفي خدمة العملاء في 20 فرعا على لغة الإشارة، ، وإتاحة الخدمة الصوتية بجميع ماكينات الصراف الآلى الموجودة بفروع ADCB وعددها 56 ماكينة.

ولفتت إلى أنه تم تجهيز جميع مداخل الفروع بمنحدرات لتسهيل دخول العملاء من ذوى الإعاقة الحركية، مع إتاحة الزيارات المنزلية للعملاء من ذوى الإعاقة، وإنشاء آلية تعمل على التأكد دورياً من المعاملات التي تمت على حساب العملاء من ذوي الهمم عن طريق الاتصال بهم وذلك لحمايتهم من الأخطار، وتوفير الحرية الكاملة أثناء معاملاتهم البنكية، وذلك بناء على توجيهات البنك المركزي للشمول المالي لتلك الفئة.

وتدعيماً لرؤية البنك تم تدشين منحة ADCB والتى لها شقين، الأول في المنح الجامعية، حيث تمكن البنك من دعم عدد من طلاب الجامعات المصرية بالتعاون مع جمعية مصر الخير، بينما يتمثل الشق الثاني منحة للتعليم الفني بالشراكة مع أكاديمية السويدي للتعليم الفني حيث تم إنشاء أول فصل لضعاف السمع في مدرسة فنيه برعاية البنك.

وأوضحت قدري، أنه تم العمل مع مؤسسة مصر الخير أيضاً في مجال ريادة الأعمال، من خلال توفير 30 مشروعا لنحو 30 شخصا من ذوى الهمم بمحافظة السويس بهدف مساعدتهم على إيجاد وظائف وإنشاء مشروعات خاصة بهم.

كما قام البنك بعقد محاضرات فى الشمول المالى لتعريفهم بمنتجات وخدمات البنك المصممة لهم ، بجانب التعاون مع مصر الخير لتنظيم تدريب من أجل التوظيف للشباب لتمكينهم اقتصادياً.

ولفتت إلى أن البنك يسعى للتوسع في خدمات دعم ودمج ذوى الهمم بالتعاون مع الشركاء التنمويين ، وجاري عقد مباحثات حالية مع مؤسسة السويدى لتدشين مبادرة التدريب من أجل التوظيف والتى من خلالها سيتم تدريب وتأهيل ذوى الاحتياجات لتمكينهم من العمل في المصانع.

كما دشن البنك باقة“إرادة” لمساعدة ذوي الاحتياجات على فتح حساب دون مصاريف أو حد أدنى ، مع إتاحة بطاقة خصم للخدمات الطبية.

وباقة إرادة عبارة عن قرض بفائدة مخفضة ومتاحة للموظفين ذوى الهمم. كما تم توزيع أجهزة تعويضية وأطراف صناعية وكراسى متحركة بالتعاون مع مصر الخير .

ويتم التعاون مع بعض المستشفيات لتوفير الدعم اللازم لمعالجة الأطفال من التشوهات الخلقية والجينية لتقليل نسب الإعاقة ، ومساعدة ذوي الهمم على الدمج النفسي والمعنوي. ومن ضمن تلك المستشفيات نيل للأمل ، وأهل مصر، و57357.

وقالت نيللى محمود، رئيس قطاع الاتصال المؤسسى وإدارتي خدمات الشباب والشمول المالى ببنك إي جي بنك، إنه نجح في الوصول بعدد الفروع المجهزة لإستقبال العملاء من ذوي الهمم لأكثر من 40% من إجمالي عدد فروعه المنتشرة في مختلف المحافظات.

كما وفر EG BANK في جميع فروعه، خدمة الشباك الواحد للتعامل معهم والتيسير عليهم في تنفيذ جميع معاملاتهم البنكية دون التنقل داخل الفرع بين مختلف النقاط، فضلا عن تجهيز نحو 60% من إجمالي ماكينات الصراف الآلى الـ ATM بطريقة برايل وخدمات الصوت لتسهيل التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية.

ولفتت محمود، إلى أنه على مدار العام الحالي عقد البنك أكثر من 50 ندوة تثقيف مالي شارك فيها أكثر من ألف مستفيد من كبار السن و ذوي الهمم بمختلف المحافظات.

وبالتعاون مع المعهد المصرفي تم تدريب 220 موظفا على مفهوم ومعايير الشمول المالي لإجادة التعامل مع العملاء من ذوي الهمم . وتم تدريب موظفين اثنين داخل كل فرع فى البنك للتعامل بلغة الأشارة.

وأشارت محمود، إلى أن EG BANK يسعى بشكل دائم لتشجيع وغرس الثقافة المالية لدى ذوي الهمم، والتعريف بالمنتجات البنكية والمالية المتاحة لهم، والاستفادة من مميزات ومقومات الاستقلالية المالية سواء لأصحاب الإعاقة الجزئية أو الكلية، وسواء كانت الإعاقة بدنية أو حسية.

وتابعت:“يحرص البنك على تشجيع العملاء من ذوى الهمم على الحصول على منتجات البنك المتنوعة مثل الحسابات الشخصية، القروض وبطاقات الخصم والائتمان”.

كما يتم تحفيز العملاء على الاقتراض من خلال تقديم باقة مميزات حصرية ورسوم مخفضة. وتحقيقا لمبدأ الشفافية التامة، تم التنسيق مع إحدى المطابع ذات الخبرة فى السوق المصري، لتجهيز وطباعة نماذج البنك وفقاً لطريقة برايل للعملاء من ذوي الإعاقة البصرية، وتوزيعها على الفروع ليتمكن العملاء من الإطلاع عليها داخل الفرع ومراجعة الشروط والأحكام العامة قبل فتح الحساب.

وقالت نور الزيني رئيس قطاع الاتصال المؤسسى والمسئولية المجتمعية ببنك قناة السويس، إن البنك أسهم بتجهيز نسبة 10% من فروعه القائمة وإجراء تعديلات إنشائية فعالة عليها وتوفير ممرات وإشارات وتجهيزات خاصة لضمان التيسير على العملاء من ذوي الهمم عند تعاملهم مع البنوك.

كما تمت مراعاة تطبيق الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني بما يلائم احتياجات ذوي الهمم في جميع المحافظات.

ولفتت الزيني،إلى أن البنك قام بإعطاء الأولوية لذوي الهمم في قائمة الانتظار داخل الفروع على أن يكون للعميل من ذوي الهمم الأسبقية في الحصول علي خدماته المالية في أسرع وقت ممكن، دون أن يتكبد أي عناء أو مشقة حال توجهه الي أي من فروع البنك داخل الجمهورية.

تابعت:“حرص البنك على إعداد وتدريب كوادر مصرفية متخصصة تشمل أكثر من 100 موظف من موظفي خدمة العملاء بالفروع على لغة الإشارة، وقراءة الشروط والأحكام الخاصة بالمنتجات والخدمات المصرفية للعملاء من ذوي الهمم لتسهيل تقديم الخدمات المصرفية لهم وتعريفهم بها”.

ولفتت إلى أن البنك قام بتجهيز وتعديل أكثر من 25% من ماكينات الصراف الآلي الخاصة به لتصبح مجهزة بإضاءة ملائمة وإرشادات واضحة للتيسير على ذوي الهمم في استخدام ماكينات الصراف الآلي وإتمام معاملاتهم المالية اليومية.

كما قام بنك قناة السويس بتحديث الإجراءات والنظم لقبول الأختام والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات الداخلية بالبنك وتمثل هذه التيسيرات نجاحًا غير مسبوقا في إتاحة الخدمات المصرفية لذوي الهمم داخل بنك قناة السويس بصفة خاصة وبالقطاع المصرفي بصفة عامة، وذلك في إطار جهود قطاع التجزئة المصرفية وتحديدا إدارة الشمول المالي والتحول الرقمي المستمرة لتعزيز الشمول المالي بالبنك وخدمة كافة فئات المجتمع بعدالة وشفافية.