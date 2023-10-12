خدمات مصرفية لدعم الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينهم اقتصاديا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) > ADCB: تدريب الموظفين على لغة الإشارة وإتاحة الخدمة الصوتية بالصراف الآلى EG BANK: تدشين“الشباك الواحد” لتيسير المعاملات دون التنقل داخل الفروع
يعمل القطاع المصرفي على تعزيز جهوده المجتمعية لدعم ذوى الهمم، من خلال التوسع في تقديم الخدمات البنكية، والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات لدمج هذة الفئة في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.
قالت إيناس قدري رئيس قطاع الاتصالات والاستدامة ببنك أبوظبي التجاري ADCB، إن جهود البنك المجتمعية تقوم على 3 محاور أساسية تتمثل في الصحة والتعليم ودعم ريادة الأعمال لذوى الاحتياجات الخاصة، بجانب المبادرات والجهود البيئية.
وأوضحت أنه لتحقيق دمج حقيقي لذوى الهمم كان لابد أن يقوم ADCB في البداية بتنفيذ جلسات استماع للمتطلبات والاحتياجات اللازمة، والتى بناء عليها تمكن من تنفيذ رؤية واستراتيجة للقطاع.
وتابعت قدري:“قام البنك بتدريب جميع الموظفين على توجيه وتعريف العملاء من ذوي الهمم للفروع المخصصة لهم والأقرب، لتسهيل وصولهم إليها وإلى ماكينات الصراف الآلي المتاحة لاستقبالهم”.
فضلا عن تدريب موظفي خدمة العملاء في 20 فرعا على لغة الإشارة، ، وإتاحة الخدمة الصوتية بجميع ماكينات الصراف الآلى الموجودة بفروع ADCB وعددها 56 ماكينة.
ولفتت إلى أنه تم تجهيز جميع مداخل الفروع بمنحدرات لتسهيل دخول العملاء من ذوى الإعاقة الحركية، مع إتاحة الزيارات المنزلية للعملاء من ذوى الإعاقة، وإنشاء آلية تعمل على التأكد دورياً من المعاملات التي تمت على حساب العملاء من ذوي الهمم عن طريق الاتصال بهم وذلك لحمايتهم من الأخطار، وتوفير الحرية الكاملة أثناء معاملاتهم البنكية، وذلك بناء على توجيهات البنك المركزي للشمول المالي لتلك الفئة.
وتدعيماً لرؤية البنك تم تدشين منحة ADCB والتى لها شقين، الأول في المنح الجامعية، حيث تمكن البنك من دعم عدد من طلاب الجامعات المصرية بالتعاون مع جمعية مصر الخير، بينما يتمثل الشق الثاني منحة للتعليم الفني بالشراكة مع أكاديمية السويدي للتعليم الفني حيث تم إنشاء أول فصل لضعاف السمع في مدرسة فنيه برعاية البنك.
وأوضحت قدري، أنه تم العمل مع مؤسسة مصر الخير أيضاً في مجال ريادة الأعمال، من خلال توفير 30 مشروعا لنحو 30 شخصا من ذوى الهمم بمحافظة السويس بهدف مساعدتهم على إيجاد وظائف وإنشاء مشروعات خاصة بهم.
كما قام البنك بعقد محاضرات فى الشمول المالى لتعريفهم بمنتجات وخدمات البنك المصممة لهم ، بجانب التعاون مع مصر الخير لتنظيم تدريب من أجل التوظيف للشباب لتمكينهم اقتصادياً.
ولفتت إلى أن البنك يسعى للتوسع في خدمات دعم ودمج ذوى الهمم بالتعاون مع الشركاء التنمويين ، وجاري عقد مباحثات حالية مع مؤسسة السويدى لتدشين مبادرة التدريب من أجل التوظيف والتى من خلالها سيتم تدريب وتأهيل ذوى الاحتياجات لتمكينهم من العمل في المصانع.
كما دشن البنك باقة“إرادة” لمساعدة ذوي الاحتياجات على فتح حساب دون مصاريف أو حد أدنى ، مع إتاحة بطاقة خصم للخدمات الطبية.
وباقة إرادة عبارة عن قرض بفائدة مخفضة ومتاحة للموظفين ذوى الهمم. كما تم توزيع أجهزة تعويضية وأطراف صناعية وكراسى متحركة بالتعاون مع مصر الخير .
ويتم التعاون مع بعض المستشفيات لتوفير الدعم اللازم لمعالجة الأطفال من التشوهات الخلقية والجينية لتقليل نسب الإعاقة ، ومساعدة ذوي الهمم على الدمج النفسي والمعنوي. ومن ضمن تلك المستشفيات نيل للأمل ، وأهل مصر، و57357.
وقالت نيللى محمود، رئيس قطاع الاتصال المؤسسى وإدارتي خدمات الشباب والشمول المالى ببنك إي جي بنك، إنه نجح في الوصول بعدد الفروع المجهزة لإستقبال العملاء من ذوي الهمم لأكثر من 40% من إجمالي عدد فروعه المنتشرة في مختلف المحافظات.
كما وفر EG BANK في جميع فروعه، خدمة الشباك الواحد للتعامل معهم والتيسير عليهم في تنفيذ جميع معاملاتهم البنكية دون التنقل داخل الفرع بين مختلف النقاط، فضلا عن تجهيز نحو 60% من إجمالي ماكينات الصراف الآلى الـ ATM بطريقة برايل وخدمات الصوت لتسهيل التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية.
ولفتت محمود، إلى أنه على مدار العام الحالي عقد البنك أكثر من 50 ندوة تثقيف مالي شارك فيها أكثر من ألف مستفيد من كبار السن و ذوي الهمم بمختلف المحافظات.
وبالتعاون مع المعهد المصرفي تم تدريب 220 موظفا على مفهوم ومعايير الشمول المالي لإجادة التعامل مع العملاء من ذوي الهمم . وتم تدريب موظفين اثنين داخل كل فرع فى البنك للتعامل بلغة الأشارة.
وأشارت محمود، إلى أن EG BANK يسعى بشكل دائم لتشجيع وغرس الثقافة المالية لدى ذوي الهمم، والتعريف بالمنتجات البنكية والمالية المتاحة لهم، والاستفادة من مميزات ومقومات الاستقلالية المالية سواء لأصحاب الإعاقة الجزئية أو الكلية، وسواء كانت الإعاقة بدنية أو حسية.
وتابعت:“يحرص البنك على تشجيع العملاء من ذوى الهمم على الحصول على منتجات البنك المتنوعة مثل الحسابات الشخصية، القروض وبطاقات الخصم والائتمان”.
كما يتم تحفيز العملاء على الاقتراض من خلال تقديم باقة مميزات حصرية ورسوم مخفضة. وتحقيقا لمبدأ الشفافية التامة، تم التنسيق مع إحدى المطابع ذات الخبرة فى السوق المصري، لتجهيز وطباعة نماذج البنك وفقاً لطريقة برايل للعملاء من ذوي الإعاقة البصرية، وتوزيعها على الفروع ليتمكن العملاء من الإطلاع عليها داخل الفرع ومراجعة الشروط والأحكام العامة قبل فتح الحساب.
وقالت نور الزيني رئيس قطاع الاتصال المؤسسى والمسئولية المجتمعية ببنك قناة السويس، إن البنك أسهم بتجهيز نسبة 10% من فروعه القائمة وإجراء تعديلات إنشائية فعالة عليها وتوفير ممرات وإشارات وتجهيزات خاصة لضمان التيسير على العملاء من ذوي الهمم عند تعاملهم مع البنوك.
كما تمت مراعاة تطبيق الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني بما يلائم احتياجات ذوي الهمم في جميع المحافظات.
ولفتت الزيني،إلى أن البنك قام بإعطاء الأولوية لذوي الهمم في قائمة الانتظار داخل الفروع على أن يكون للعميل من ذوي الهمم الأسبقية في الحصول علي خدماته المالية في أسرع وقت ممكن، دون أن يتكبد أي عناء أو مشقة حال توجهه الي أي من فروع البنك داخل الجمهورية.
تابعت:“حرص البنك على إعداد وتدريب كوادر مصرفية متخصصة تشمل أكثر من 100 موظف من موظفي خدمة العملاء بالفروع على لغة الإشارة، وقراءة الشروط والأحكام الخاصة بالمنتجات والخدمات المصرفية للعملاء من ذوي الهمم لتسهيل تقديم الخدمات المصرفية لهم وتعريفهم بها”.
ولفتت إلى أن البنك قام بتجهيز وتعديل أكثر من 25% من ماكينات الصراف الآلي الخاصة به لتصبح مجهزة بإضاءة ملائمة وإرشادات واضحة للتيسير على ذوي الهمم في استخدام ماكينات الصراف الآلي وإتمام معاملاتهم المالية اليومية.
كما قام بنك قناة السويس بتحديث الإجراءات والنظم لقبول الأختام والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات الداخلية بالبنك وتمثل هذه التيسيرات نجاحًا غير مسبوقا في إتاحة الخدمات المصرفية لذوي الهمم داخل بنك قناة السويس بصفة خاصة وبالقطاع المصرفي بصفة عامة، وذلك في إطار جهود قطاع التجزئة المصرفية وتحديدا إدارة الشمول المالي والتحول الرقمي المستمرة لتعزيز الشمول المالي بالبنك وخدمة كافة فئات المجتمع بعدالة وشفافية.
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