((ثروت)): 4.5 مليار جنيه محفظة التمويل العقارى لدى بنك القاهرة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
قال محمد ثروت، رئيس قطاع التجزئة ببنك القاهرة، إنَّ محفظة التمويل العقارى بالبنك تخطت 4.5 مليار جنيه حتى الآن.
وأشار ((ثروت)) إلى أن البنك يستعد لإطلاق عدة منتجات خلال الفترة المقبلة، أهمها مبادرة للسيارات الكهربائية بفوائد أقل من المتواجدة على قروض السيارة العادية وإجراءات أسهل، وقرض الطاقة الشمسية للمنازل بنظام أسهل للسداد وفوائد ميسرة.
وأوضح أن منتج قرض الأطباء بفائدة 5% الذى أطلقه البنك من نحو شهر لاقى إقبالاً كبيراً، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن قروض السيارات تسير بشكل طبيعى، ولم تتأثر بأزمة العملة ونقص الاستيراد، وأنه رغم ارتفاع الأسعار ولكن ما زال هناك إقبال على المحفظة.
أضاف أنه حال قام المركزى بأى رفع لأسعار الفائدة على الإقراض والخصم سيتجه بنك القاهرة لرفع أسعار الفائدة على القروض والودائع وحسابات التوفير بالبنك، ولكن حتى الآن لا يوجد نية داخل البنك لرفع أسعار الفائدة.
وبلغ رصيد محفظة التجزئة المصرفية لدى بنك القاهرة بنهاية الربع الثانى من العام الحالى نحو 54 مليار جنيه مقارنة بـ47 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة قدرها 7 مليارات جنيه وبمعدل نمو 15%، كما بلغ عدد القروض 663 ألف قرض بنهاية يونيو 2023.
وزاد عدد بطاقات الائتمان للأفراد بأنواعها المختلفة 11% مقارنة بنهاية 2022 وبنسبة نمو 23% فى رصيدها بالمقارنة بنهاية 2022 ليصل إجمالى حجم المحفظة إلى 1.2 مليار جنيه.
فيما بلغت نسبة زيادة عدد بطاقات الخصم والمدفوعة مقدماً بأنواعها بنهاية الربع الثانى 10% مقارنة بنهاية 2022، ليصل إجمالى عدد البطاقات بجميع أنواعها نحو 3.2 مليون بطاقة.
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