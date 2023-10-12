((ثروت)): 4.5 مليار جنيه محفظة التمويل العقارى لدى بنك القاهرة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > قال محمد ثروت، رئيس قطاع التجزئة ببنك القاهرة، إنَّ محفظة التمويل العقارى بالبنك تخطت 4.5 مليار جنيه حتى الآن.

وأشار ((ثروت)) إلى أن البنك يستعد لإطلاق عدة منتجات خلال الفترة المقبلة، أهمها مبادرة للسيارات الكهربائية بفوائد أقل من المتواجدة على قروض السيارة العادية وإجراءات أسهل، وقرض الطاقة الشمسية للمنازل بنظام أسهل للسداد وفوائد ميسرة.

وأوضح أن منتج قرض الأطباء بفائدة 5% الذى أطلقه البنك من نحو شهر لاقى إقبالاً كبيراً، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن قروض السيارات تسير بشكل طبيعى، ولم تتأثر بأزمة العملة ونقص الاستيراد، وأنه رغم ارتفاع الأسعار ولكن ما زال هناك إقبال على المحفظة.

أضاف أنه حال قام المركزى بأى رفع لأسعار الفائدة على الإقراض والخصم سيتجه بنك القاهرة لرفع أسعار الفائدة على القروض والودائع وحسابات التوفير بالبنك، ولكن حتى الآن لا يوجد نية داخل البنك لرفع أسعار الفائدة.

وبلغ رصيد محفظة التجزئة المصرفية لدى بنك القاهرة بنهاية الربع الثانى من العام الحالى نحو 54 مليار جنيه مقارنة بـ47 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة قدرها 7 مليارات جنيه وبمعدل نمو 15%، كما بلغ عدد القروض 663 ألف قرض بنهاية يونيو 2023.

وزاد عدد بطاقات الائتمان للأفراد بأنواعها المختلفة 11% مقارنة بنهاية 2022 وبنسبة نمو 23% فى رصيدها بالمقارنة بنهاية 2022 ليصل إجمالى حجم المحفظة إلى 1.2 مليار جنيه.

فيما بلغت نسبة زيادة عدد بطاقات الخصم والمدفوعة مقدماً بأنواعها بنهاية الربع الثانى 10% مقارنة بنهاية 2022، ليصل إجمالى عدد البطاقات بجميع أنواعها نحو 3.2 مليون بطاقة.