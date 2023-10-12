غدًا.. توزيع الأسهم المجانية لـبنك قناة السويس - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > قرر بنك قناة السويس، زيادة رأس المال المصدر زيادة مجانية من 3.6 مليار جنيه إلى 4.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها مليار جنيه، ممولة من أرباح العام وفقًا للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2022.

وتوزع الزيادة على 100 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، توزيع على مساهمي الشركة.

وتقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.2777777778 سهم لكل سهم أصلي من أسهم الشركة قبل الزيادة، وذلك لحاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول الأربعاء 11 أكتوبر، على أن يتم توزيع الأسهم المجانية اعتبارًا من غدًا الخميس 12 أكتوبر 2023.

وكان تقدم بنك قناة السويس إلى إدارة البورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 3.6 مليار جنيه إلى 4.6 مليار جنيه.

وتقدر الزيادة بقيمة مليار جنيه عبر إصدار عدد 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم تمويلاً من التوزيع المقترح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022.

وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من البنك جارٍ فحصها واستكمالها ودراستها تمهيداً للعرض على لجنة القيد.

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس على زيادة رأس مال البنك بمبلغ 400 مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية.

وستتم الزيادة باستخدام كامل رصيد الاحتياطي القانوني المكون حتى 31 ديسمبر الماضي والبالغ قدره 175.39 مليون جنيه، وكذلك جزء من الأرباح المحتجزة عن أعوام سابقة بمبلغ قدره 224.6 مليون جنيه.

وأوضح البنك أن رأس المال المصدر والمدفوع سيصبح بعد الزيادة نحو 5 مليارات جنيه (في حدود رأس المال المرخص به).

وذكر البنك أن البنك المركزي المصري، وافق على ترشيح صالح عبدالله محمد بندي (ليبي الجنسية) عضواً غير تنفيذي بمجلس إدارة البنك للدورة الحالية 2021-2024 ممثلاً للمصرف الليبي الخارجي.

كما وافق المركزي على ترشيح أحمد عمر إيهاب أحمد خليفة طنطاوي عضوًا غير تنفيذي بمجلس إدارة البنك للدورة الحالية 2021-2024 ممثلاً للمصرف العربي الدولة.

ووافق المركزي على ترشيخ عمرو محمد بهاء الدين الأمير فراج عضواً غير تنفيذي بمجلس إدارة البنك للدورة الحالية 2021-2024 ممثلاً للمصرف العربي الدولي.

ارتفعت أرباح بنك قناة السويس بنسبة 134.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 628 مليون جنيه، مقارنة بربح 267.8 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2022.

وصعدت إيرادات البنك من الفوائد خلال الفترة لتصل 4.49 مليار جنيه، مقابل 2.31 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح بنك قناة السويس، بشأن زيادة رأس المال من 4.6 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 400 مليون جنيه.

وأضافت أنه سيتم تمويل الزيادة من الاحتياطي القانوني وجزء من الأرباح المحتجزة وفقًا للمركز المالي المنتهي في 2022.

وكان وافق مجلس إدارة بنك قناة السويس، على زيادة رأسمال البنك بنحو 400 مليون جنيه عبر توزيع أسهم مجانية.

وسيتم زيادة رأسمال المال من خلال استخدام كامل رصيد الاحتياطي القانوني المكون حتى 31 ديسمبر الماضي والبالغ قدره 175.39 مليون جنيه، وكذلك استخدام جزء من الأرباح المحتجزة عن أعوام سابقة بمبلغ قدره 224.6 مليون جنيه.

وقال البنك إن رأس المال المصدر والمدفوع سيصبح بعد الزيادة نحو 5 مليارات جنيه (في حدود رأس المال المرخص به).

وقرر المجلس دعوة الجمعية العامة العادية (في طور انعقاد غير عادي) للانعقاد يوم 13 أغسطس المقبل؛ لمناقشة قرار زيادة رأس المال.

وارتفعت أرباح بنك قناة السويس بنسبة 160.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 250.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 96.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزاد صافي دخل البنك من العائد والأتعاب والعمولات خلال الثلاثة أشهر ليصل 931.3 مليون جنيه، مقابل 441.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح المعدل لبنك قناة السويس، الخاص زيادة رأس المال المصدر إلى 4.6 مليار جنيه.

ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المصدر من 3.6 مليار جنيه إلى 4.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها مليار جنيه تموّل من حصة المساهمين في حساب توزيع الأرباح المقترح عن العام الماضي.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس، توزيع مليار جنيه للمساهمين في صورة أسهم مجانية بواقع 0.2777 سهم لكل سهم.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك والقوائم المالية للعام الماضي.

وأضافت العمومية أنه سيترتب على ذلك زيادة رأسمال البنك المصدر من 3.6 مليار جنيه إلى 4.6 مليار جنيه في حدود رأسمال البنك المرخص به والبالغ 5 مليارات جنيه.

وكانت أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية نشر تقرير إفصاح بنك قناة السويس، بشأن زيادة رأس المال المصدر.

ويتضمن التقرير زيادة رأس المال المصدر من 3.6 مليار جنيه إلى 4.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 700 مليون جنيه تمول من الأرباح الخاصة بعام 2022 من واقع حصة المساهمين في توزيعات الأرباح المقترحة.

وأضافت أن التوزيع بواقع 0.1944 سهم لكل سهم وفقاً لحساب توزيع الأرباح المقترح عن عام 2022، رهناً بموافقة عمومية البنك.

وكانت وافقت لجنة القيد بالبورصة، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك قناة السويس من 2.9 مليار جنيه إلى 3.6 مليار جنيه.

وتأتي الزيادة بمقدار 695.67 مليون جنيه، من خلال إصدار 69.57 مليون سهم (بواقع 0.24 سهم مجاني لكل سهم اصلى قبل الزيادة)، وبقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.

وتأتي الزيادة ممولة من نصيب المساهمين في توزيعات أرباح العام وفقاً للقوائم المالية المنتهية في 31-12-2021 وتمثل (الإصدار الرابع عشر)، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية“أسهم”.

وأوضحت البورصة أن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.2395 سهم مجاني لكل واحد سهم اصلى) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد 26 فبراير الجاري.

وقررت البورصة أن تدرج اسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم البنك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم 27 فبراير الجاري، بواقع 360 مليون سهم.

وكشف بنك قناة السويس، عن مستجدات السير في إجراءات زيادة رأس المال؛ تنفيذاً لمتطلبات قانون البنك المركزي الذي رفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للبنوك إلى 5 مليارات جنيه.

وأوضح البنك، أنه قام برفع رأسماله المصدر والمدفوع إلى 3.6 مليار جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية.

وأكد البنك أن لم يتم اتخاذ أيه قرارات بشأن زيادة إضافية برأس المال حتى تاريخه.

جاء ذلك ردًا على أنباء دراسة البنك زيادة رأس المال ما بين 4 و4.5 مليار جنية خلال الجمعية العمومية القادمة.