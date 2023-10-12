موديز تُخفض تصنيف 5 بنوك مصرية.. لكنها تشيد بمرونة القطاع المصرفى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، تصنيف 5 بنوك مصرية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة انكشاف أصول البنوك على التوظيفات لدى الحكومة المصرية.

وخفضت“موديز” تصنيف بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والتجارى الدولى إلى CAA1 مقابل B3، فيما خفضت تصنيف بنك الإسكندرية إلى B3 مقابل B2.

وقالت“موديز” إن ذلك التخفيض نتيجة خفض مماثل لتصنيف الحكومة المصرية إلى CAA1 مقابل B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس تدهور قدرة مصر على خدمة الديون فى ظل نقص العملة وارتفاع مدفوعات خدمة الديون خلال العامين المقبلين.

وأشارت إلى أن الخفض فى تصنيف البنوك يعكس بالأساس ضعف بيئة التشغيل والارتباط القوى بين ميزانيات البنوك والأصول الحكومية فى ظل حيازتها الكبيرة من أوراق الدين.

أضافت أن نقص السيولة بالعملة الأجنبية وتجدد تحديات التمويل المتعلقة بالتضخم المرتفعة والفائدة العالية وضعف الأوضاع المالية سيؤثر على البيئة التشغيلية للبنوك وأداءها خاصة جودة الأصول والأرباح والاحتياطيات الرأسمالية، وقد تواجه صعوبات فى تلبية الالتزامات الأجنبية التى يحل أجلها.

ولفت إلى أن تعرض البنوك الواسع للديون الحكومية يؤثر على تصنيفها، إذ تمثل أوراق الدين الحكومى 8 أضعاف الشريحة الأولى من رأس المال للبنك الأهلى، و4.2 مرة لبنك القاهرة، و3.1 مرة للبنك التجارى الدولى، و2.4 مرة لبنك الإسكندرية.

وأشارت“موديز” إلى أنه رغم الارتباط الكبير بالأوراق الحكومية، لكن حتى اللحظة أظهر الأداء المالى للبنوك سمات دفاعية إذ يتمتع القطاع بقاعدة تمويلية متنامية مستندة على الودائع، وأعلنت البنوك مؤشرات ربحية مرنة، وبحسب أحدث البيانات من البنك المركزى فإن متوسط العائد على أصول البنوك بلغ 1.2%، فيما كانت مؤشرات جودة الأصول محتواة عند 3.5% من إجمالى القروض بنهاية مارس 2023.

وذكرت أنه على خلاف البنوك الأربعة الأخرى، فإن بنك الإسكندرية يظل تصنيفه أعلى درجة من تصنيف الحكومة مستفيدًا من الدعم الذى تقدمه المجموعة الأم إنتيسا سان باولو.

وقالت إن الرؤية المستقبلية المستقرة للبنوك تتماشى مع الرؤية المستقبلية لمصر وتعكس أيضًا استقرار قاعدة التمويل بالعملة المحلية، والأرباح الجيدة، والقدرة على توليد إيرادات والتى تحوط البنوك جزئيًا من مخاطر نقص السيولة بالعملة الأجنبية ومخاطر الأصول المرتفعة.

ونوهت“موديز” إلى أن تصنيف البنوك قد يرتفع حال تحسن بيئة التشغيل بشكل ملموس، وأنعكس على تصنيف مصر، وواصلت البنوك أداءها المالى المرن.