بلاستيك بنك يستهدف تجميع 6.5 ألف طن العام الجارى و10 آلاف طن فى 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) بنك مصر يستحوذ على 20% من عدد بطاقات العاملين لدى“بلاستيك بنك”
قال ديفيد كاتز، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة بلاستيك بنك، إن المؤسسة جمعت نحو 100 مليون كيلوجرام من البلاستيك حتى الآن على مستوى العالم، واقترب من الوصول إلى 5 مليارات عبوة بلاستيكية.
أضاف لـ”البورصة”، أن مصر من أكبر الدول المساهمة فى الوصول إلى هذا الرقم، وتستهدف المؤسسة جمع نحو 6500 طن بلاستيك من مصر العام الحالى بنمو 20% مقارنة بالعام الماضى، وقد تم الوصول إلى 5 آلاف طن حتى الآن، والمستهدف العام القادم هو تجميع 10 آلاف طن من البلاستيك بنهاية 2024.
وقال إن عدد جامعى البلاستيك فى المنظومة تجاوز ألفى شخص فى مصر وأكثر من 79 ألف شخص حول العالم.
أضاف أن معدل نمو أداء المنظمة سريع للغاية، فقد جمعت أول مليار عبوة بلاستيكية خلال 7 سنوات، أما المليار الثانى فقد تم الوصول إليه فى غضون عام واحد، ثم وصلوا للمليار الثالث فى 8 شهور فقط.
وأضاف كاتز، أن المؤسسة تعمل فى 6 دول، وأوضح أنه لا يوجد منافسة بين بلاستيك بنك وبين مؤسسات إعادة التدوير، حيث أن المؤسسة لا تقوم بالاستثمار فى مصانع إعادة التدوير ذاتها، بل تستثمر فى سلسلة الإمدادات للمصانع، وبالتالى فهى تساعد مؤسسات إعادة التدوير على النمو، مركزة على رفع كفاءة منظومة الجمع لضمان سلامة الخامات التى تصل إلى مصانع إعادة التدوير، مضيفًا أن المؤسسة ترفض عمالة الأطفال، وقامت المؤسسة بإنشاء ملعب لكرة القدم ومكان خاص بالترفيه للأطفال بمنطقة منشية ناصر بعد زيارة كاتز للمنطقة لإلقاء نظرة على حياة جامعى البلاستيك.
وقال كاتز إن“بلاستيك بنك” يصدر البلاستيك إلى الخارج مستهدفًا السوق الأوروبى على رأس المستوردين، لكنه يفضل الاستفادة من البلاستيك على المستوى المحلى مما يساهم فى نمو الاقتصاد المصرى خصوصًا وأن هناك شركات مصرية تقوم باستيراد هذه المواد من الخارج.
وأضاف أن مؤسسة بلاستيك بنك مؤسسة ربحية، وكان الهدف الأول من إنشاء مؤسسة بلاستيك بنك هو إثبات إمكانية إنشاء مؤسسة تستهدف الربح وفى نفس الوقت تستهدف الحد من التلوث وتحسين الحالة الاجتماعية لجامعى البلاستيك بشكل خاص، وتحسين الوضع الاقتصادى الكلى بشكل عام حيث أن زيادة السيولة لدى فئة العاملين مع بلاستيك بنك ترفع الطلب وتعزز القدرة الشرائية لديهم وبالتالى تساهم بشكل أو بآخر فى النمو الاقتصادى.
وقال أحمد عبدالعليم المدير الإقليمى للمؤسسة، أنه تم عمل بطاقات فيزا لجامعى البلاستيك لصرف عوائدهم المادية ويستحوذ بنك مصر على 20% من عدد البطاقات، ولا يوجد ضمن العاملين من يحصل على مستحقاته بطريقة يدوية، بالإضافة إلى أنه قد أصبح من شروط الإنضمام للعمل مع بلاستيك بنك أن يكون لدى العامل حساب بنكى أو محفظة إلكترونية.
أضاف أن المؤسسة تعمل مع بنك مصر، وبنك قطر الوطنى بالإضافة إلى البريد المصرى والمحافظ الإلكترونية الأربعة المتاحة فى مصر، وذلك لتسهيل الوصول لأى من العاملين أينما وُجدوا.
وقال عبدالعليم، إن“بلاستيك بنك” يتيح إمكانية إقراض جامعى البلاستيك الذين يعملون مع المؤسسة لأنه قد يكون من الصعب أن يتمكنوا من الاقتراض من البنوك إن أرادوا نظرًا لصعوبة حصولهم على الشروط المطلوب توافرها للاقتراض، ويعتمد حجم المبلغ المسموح اقتراضه للعامل حسب تقييم تقوم به المؤسسة للعامل يتضمن عدة أشياء منها مدة عمله مع المؤسسة، وحجم البلاستيك الذى قام بتوريده، ومدى انتظامه فى التوريد، ثم يُحدد المبلغ المسموح اقتراضه للعامل، ويجرى السداد إما عن طريق الحوافز التى تصرف له، وإما عن طريق جمع بلاستيك بقيمة المبلغ المطلوب سداده، ليكون هذا حافز للعاملين لجمع المزيد من البلاستيك ليزيد المبلغ المسموح له باقتراضه.
وأوضح أن المؤسسة تقوم بتطوير الخدمات والحوافز المقدمة لجامعى البلاستيك العاملين معها بشكل مستمر، ويقوم فريق عمل بدراسة الحالة الاجتماعية للجامعين لتقوم المؤسسة بعمل برامج تحفيزية جديدة باستمرار تناسب احتياجات الجامعين.
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