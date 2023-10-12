بلاستيك بنك يستهدف تجميع 6.5 ألف طن العام الجارى و10 آلاف طن فى 2024

قال ديفيد كاتز، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة بلاستيك بنك، إن المؤسسة جمعت نحو 100 مليون كيلوجرام من البلاستيك حتى الآن على مستوى العالم، واقترب من الوصول إلى 5 مليارات عبوة بلاستيكية.

أضاف لـ”البورصة”، أن مصر من أكبر الدول المساهمة فى الوصول إلى هذا الرقم، وتستهدف المؤسسة جمع نحو 6500 طن بلاستيك من مصر العام الحالى بنمو 20% مقارنة بالعام الماضى، وقد تم الوصول إلى 5 آلاف طن حتى الآن، والمستهدف العام القادم هو تجميع 10 آلاف طن من البلاستيك بنهاية 2024.

وقال إن عدد جامعى البلاستيك فى المنظومة تجاوز ألفى شخص فى مصر وأكثر من 79 ألف شخص حول العالم.

أضاف أن معدل نمو أداء المنظمة سريع للغاية، فقد جمعت أول مليار عبوة بلاستيكية خلال 7 سنوات، أما المليار الثانى فقد تم الوصول إليه فى غضون عام واحد، ثم وصلوا للمليار الثالث فى 8 شهور فقط.

وأضاف كاتز، أن المؤسسة تعمل فى 6 دول، وأوضح أنه لا يوجد منافسة بين بلاستيك بنك وبين مؤسسات إعادة التدوير، حيث أن المؤسسة لا تقوم بالاستثمار فى مصانع إعادة التدوير ذاتها، بل تستثمر فى سلسلة الإمدادات للمصانع، وبالتالى فهى تساعد مؤسسات إعادة التدوير على النمو، مركزة على رفع كفاءة منظومة الجمع لضمان سلامة الخامات التى تصل إلى مصانع إعادة التدوير، مضيفًا أن المؤسسة ترفض عمالة الأطفال، وقامت المؤسسة بإنشاء ملعب لكرة القدم ومكان خاص بالترفيه للأطفال بمنطقة منشية ناصر بعد زيارة كاتز للمنطقة لإلقاء نظرة على حياة جامعى البلاستيك.

وقال كاتز إن“بلاستيك بنك” يصدر البلاستيك إلى الخارج مستهدفًا السوق الأوروبى على رأس المستوردين، لكنه يفضل الاستفادة من البلاستيك على المستوى المحلى مما يساهم فى نمو الاقتصاد المصرى خصوصًا وأن هناك شركات مصرية تقوم باستيراد هذه المواد من الخارج.

وأضاف أن مؤسسة بلاستيك بنك مؤسسة ربحية، وكان الهدف الأول من إنشاء مؤسسة بلاستيك بنك هو إثبات إمكانية إنشاء مؤسسة تستهدف الربح وفى نفس الوقت تستهدف الحد من التلوث وتحسين الحالة الاجتماعية لجامعى البلاستيك بشكل خاص، وتحسين الوضع الاقتصادى الكلى بشكل عام حيث أن زيادة السيولة لدى فئة العاملين مع بلاستيك بنك ترفع الطلب وتعزز القدرة الشرائية لديهم وبالتالى تساهم بشكل أو بآخر فى النمو الاقتصادى.

وقال أحمد عبدالعليم المدير الإقليمى للمؤسسة، أنه تم عمل بطاقات فيزا لجامعى البلاستيك لصرف عوائدهم المادية ويستحوذ بنك مصر على 20% من عدد البطاقات، ولا يوجد ضمن العاملين من يحصل على مستحقاته بطريقة يدوية، بالإضافة إلى أنه قد أصبح من شروط الإنضمام للعمل مع بلاستيك بنك أن يكون لدى العامل حساب بنكى أو محفظة إلكترونية.

أضاف أن المؤسسة تعمل مع بنك مصر، وبنك قطر الوطنى بالإضافة إلى البريد المصرى والمحافظ الإلكترونية الأربعة المتاحة فى مصر، وذلك لتسهيل الوصول لأى من العاملين أينما وُجدوا.

وقال عبدالعليم، إن“بلاستيك بنك” يتيح إمكانية إقراض جامعى البلاستيك الذين يعملون مع المؤسسة لأنه قد يكون من الصعب أن يتمكنوا من الاقتراض من البنوك إن أرادوا نظرًا لصعوبة حصولهم على الشروط المطلوب توافرها للاقتراض، ويعتمد حجم المبلغ المسموح اقتراضه للعامل حسب تقييم تقوم به المؤسسة للعامل يتضمن عدة أشياء منها مدة عمله مع المؤسسة، وحجم البلاستيك الذى قام بتوريده، ومدى انتظامه فى التوريد، ثم يُحدد المبلغ المسموح اقتراضه للعامل، ويجرى السداد إما عن طريق الحوافز التى تصرف له، وإما عن طريق جمع بلاستيك بقيمة المبلغ المطلوب سداده، ليكون هذا حافز للعاملين لجمع المزيد من البلاستيك ليزيد المبلغ المسموح له باقتراضه.

وأوضح أن المؤسسة تقوم بتطوير الخدمات والحوافز المقدمة لجامعى البلاستيك العاملين معها بشكل مستمر، ويقوم فريق عمل بدراسة الحالة الاجتماعية للجامعين لتقوم المؤسسة بعمل برامج تحفيزية جديدة باستمرار تناسب احتياجات الجامعين.