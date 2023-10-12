((مستثمرى أكتوبر)) تستثمر 300 مليون جنيه لتحويل المنطقة الصناعية إلى ((مدينة خضراء))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رصدت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر 300 مليون جنيه لتطبيق معاير الاستدامة لمناطق أكتوبر الصناعية، بالإضافة إلى إنشاء مركز خدمات يلبى احتياجات مصانع المدينة.
قال محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن مستثمرى أكتوبر اتفقوا مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية لإدارة خطة التطوير والمساهمة فى توفير جزء من التمويلات.
أضاف ((شعبان)) لـ((البورصة))، أن وزارة التجارة والصناعة اختارت مدينة السادس من أكتوبر لتحويلها إلى“مدينة خضراء” وهى أولى المدن الصناعية الجديدة التى ستبدأ بتطبيق هذا النموذج.
أشار إلى أن خطة التطوير ستشمل عمل 18 بوابة إلكترونية لمداخل ومخارج المدينة بأنظمة مراقبة حديثة، بالإضافة إلى الاتفاق على أماكن محددة للتخلص من المخلفات بشكل آمن بدلا من إلقائها فى الشوارع.
كما تضم الخطة التعاقد مع شركات لفصل المناطق الصناعية بالكامل عن المناطق السكنية والتعاقد مع شركات للنظافة والتشجير واللاندسكيب، بالإضافة إلى تقليل الإنبعاثات الضارة من مصانع المدينة تماشيًا مع توجهات الدولة.
لفت إلى أن جزءا من التكلفة الاستثمارية المرصودة ستوجه إلى إنشاء منطقة مركزية لخدمة المستثمرين وهى عبارة عن قاعات للمحاضرات والاجتماعات وتدريب العاملين بمختلف مستوياتهم بالإضافة إلى قاعات لمؤتمرات المستثمرين وعقد الاجتماعات واللقاءات.
أكد ((شعبان)) أن الجمعية تسعى للحفاظ على حجم الاستثمارات الفعلية فى مدينة السادس من أكتوبر والتي تتجاوز 800 مليار جنيه من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وتوفير جميع احتياجاتها.
وتضم مدينة السادس من أكتوبر 3 آلاف مصنع يعمل منها أكثر من 1500 مصنع، فيما يوجد ما بين 300 إلى 500 مصنع متعثر وأكثر من 1000 مصنع تحت الإنشاء ويعمل بها نحو مليون عامل تقريبًا، وفقًا لبيانات الجمعية.
كتبت: تقى أيمن
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