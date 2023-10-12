((مستثمرى أكتوبر)) تستثمر 300 مليون جنيه لتحويل المنطقة الصناعية إلى ((مدينة خضراء))

MENAFN - Al-Borsa News) رصدت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر 300 مليون جنيه لتطبيق معاير الاستدامة لمناطق أكتوبر الصناعية، بالإضافة إلى إنشاء مركز خدمات يلبى احتياجات مصانع المدينة.

قال محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن مستثمرى أكتوبر اتفقوا مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية لإدارة خطة التطوير والمساهمة فى توفير جزء من التمويلات.

أضاف ((شعبان)) لـ((البورصة))، أن وزارة التجارة والصناعة اختارت مدينة السادس من أكتوبر لتحويلها إلى“مدينة خضراء” وهى أولى المدن الصناعية الجديدة التى ستبدأ بتطبيق هذا النموذج.

أشار إلى أن خطة التطوير ستشمل عمل 18 بوابة إلكترونية لمداخل ومخارج المدينة بأنظمة مراقبة حديثة، بالإضافة إلى الاتفاق على أماكن محددة للتخلص من المخلفات بشكل آمن بدلا من إلقائها فى الشوارع.

كما تضم الخطة التعاقد مع شركات لفصل المناطق الصناعية بالكامل عن المناطق السكنية والتعاقد مع شركات للنظافة والتشجير واللاندسكيب، بالإضافة إلى تقليل الإنبعاثات الضارة من مصانع المدينة تماشيًا مع توجهات الدولة.

لفت إلى أن جزءا من التكلفة الاستثمارية المرصودة ستوجه إلى إنشاء منطقة مركزية لخدمة المستثمرين وهى عبارة عن قاعات للمحاضرات والاجتماعات وتدريب العاملين بمختلف مستوياتهم بالإضافة إلى قاعات لمؤتمرات المستثمرين وعقد الاجتماعات واللقاءات.

أكد ((شعبان)) أن الجمعية تسعى للحفاظ على حجم الاستثمارات الفعلية فى مدينة السادس من أكتوبر والتي تتجاوز 800 مليار جنيه من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وتوفير جميع احتياجاتها.

وتضم مدينة السادس من أكتوبر 3 آلاف مصنع يعمل منها أكثر من 1500 مصنع، فيما يوجد ما بين 300 إلى 500 مصنع متعثر وأكثر من 1000 مصنع تحت الإنشاء ويعمل بها نحو مليون عامل تقريبًا، وفقًا لبيانات الجمعية.

كتبت: تقى أيمن