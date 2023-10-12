Thursday, 12 October 2023 12:39 GMT

ألمانيا ومصر تستعرضان المرحلة الأولى من برنامج THAMM لإدارة هجرة اليد العاملة

10/12/2023 4:01:24 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال فرانك هارتمان، السفير الألمانى فى القاهرة، إنَّ برنامج THAMM لإدارة هجرة اليد العاملة نجح فى إنشاء هياكل توجيهية تعمل على تعزيز هجرة العمالة المنظمة بطريقة شاملة ومنسقة. أضاف ((هارتمان))، خلال كلمته فى الحفل الختامى لبرنامج ((نحو نهج شمولى لإدارة هجرة اليد العاملة وتنقلها فى شمال أفريقيا THAMM))، أن ألمانيا ملتزمة بالعمل مع مصر على تطوير مسارات تنقل العمالة المشروعة بين البلدين وجعلها عادلة ومتبادلة المنفعة وقابلة للتطوير ومستدامة، بما يحقق مصلحة البلدين. لفت إلى أن مهمة برنامج THAMM، هى توضيح الطرق المشروعة لهجرة العمالة من مصر إلى ألمانيا، وتم دعم البرنامج مع الدول المشاركة الأخرى وهى المغرب وتونس بمبلغ إجمالى قدره 31 مليون يورو بين عامى 2019 و2022، منها 26 مليون يورو من الصندوق الائتمانى للاتحاد الأوروبى و5 ملايين يورو من التعاون الإنمائى الألمانى. وشدد السفير الألمانى على نجاح المرحلة الاستكشافية الأولى من البرنامج؛ حيث أمكن جمع طائفة واسعة من أصحاب المصلحة المصريين المعنيين على طاولة واحدة، ويتم تمويل البرنامج من خلال مفوضية الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع التعاون الإنمائى الألمانى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، ويقوم على تنفيذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية. وينصب التركيز على الحلول التى تقدم ((مكسباً ثلاثياً)): مكسباً للعامل المهاجر، الذى يتحصل على فرصة جديدة للكسب، ومكسباً للشركة الألمانية المستقبلة وسوق العمل الألمانى، وأخيراً مكسباً لمصر التى تعتمد على التحويلات المالية، ويمكن عودة الخبراء المؤهلين فى مجال عملهم من أوروبا لاحقاً. كما يقدم برنامج THAMM المشورة للعائدين من ألمانيا بشأن مسائل إعادة الاندماج فى سوق العمل المصرى.

MENAFN12102023000202011048ID1107230184

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث