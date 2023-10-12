ألمانيا ومصر تستعرضان المرحلة الأولى من برنامج THAMM لإدارة هجرة اليد العاملة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال فرانك هارتمان، السفير الألمانى فى القاهرة، إنَّ برنامج THAMM لإدارة هجرة اليد العاملة نجح فى إنشاء هياكل توجيهية تعمل على تعزيز هجرة العمالة المنظمة بطريقة شاملة ومنسقة. أضاف ((هارتمان))، خلال كلمته فى الحفل الختامى لبرنامج ((نحو نهج شمولى لإدارة هجرة اليد العاملة وتنقلها فى شمال أفريقيا THAMM))، أن ألمانيا ملتزمة بالعمل مع مصر على تطوير مسارات تنقل العمالة المشروعة بين البلدين وجعلها عادلة ومتبادلة المنفعة وقابلة للتطوير ومستدامة، بما يحقق مصلحة البلدين. لفت إلى أن مهمة برنامج THAMM، هى توضيح الطرق المشروعة لهجرة العمالة من مصر إلى ألمانيا، وتم دعم البرنامج مع الدول المشاركة الأخرى وهى المغرب وتونس بمبلغ إجمالى قدره 31 مليون يورو بين عامى 2019 و2022، منها 26 مليون يورو من الصندوق الائتمانى للاتحاد الأوروبى و5 ملايين يورو من التعاون الإنمائى الألمانى. وشدد السفير الألمانى على نجاح المرحلة الاستكشافية الأولى من البرنامج؛ حيث أمكن جمع طائفة واسعة من أصحاب المصلحة المصريين المعنيين على طاولة واحدة، ويتم تمويل البرنامج من خلال مفوضية الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع التعاون الإنمائى الألمانى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، ويقوم على تنفيذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية. وينصب التركيز على الحلول التى تقدم ((مكسباً ثلاثياً)): مكسباً للعامل المهاجر، الذى يتحصل على فرصة جديدة للكسب، ومكسباً للشركة الألمانية المستقبلة وسوق العمل الألمانى، وأخيراً مكسباً لمصر التى تعتمد على التحويلات المالية، ويمكن عودة الخبراء المؤهلين فى مجال عملهم من أوروبا لاحقاً. كما يقدم برنامج THAMM المشورة للعائدين من ألمانيا بشأن مسائل إعادة الاندماج فى سوق العمل المصرى.
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